  • Home>
  • Gallery»
  • सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी

सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी

Morning Walk After Work: सेहत को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है. दरअसल, जिस तरह शरीर में ऊर्जा के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरह एक्सरसाइज और वॉक की भी. बता दें कि, सुबह की सैर करने से तनाव दूर होता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) भी अच्छा बना रहता है. यही नहीं, कई बीमारियों से भी बचाव होता है. लेकिन, मॉर्निंग वॉक के पहले या बाद में कुछ एहतियात रखना बेहद जरूरी होता है. ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो सुबह की सैर खराब कर सकती हैं. आइए हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से आने के एक घंटे तक आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं और क्या करना चाहिए क्या नहीं-


By: Lalit Kumar | Published: June 5, 2026 5:04:51 PM IST

Follow us on
Google News
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
1/5

उचित मात्रा में पानी न पीना

मॉर्निंग वॉक के बाद जितना संभव हो पानी पीना चाहिए. ऐसा करने से डिहाइड्रेशन का खतरा कम होता है. बता दें कि, सुबह की करने की वजह से शरीर में थकान बढ़ती है. इसी के साथ-साथ पानी भी खत्म होने लगता है. यही वजह है कि वॉक से लौटने के बाद खूब पानी पीना चाहिए. वहीं, शरीर में पानी की मात्रा को बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है.

You Might Be Interested In
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
2/5

स्ट्रेचिंग न करना

सुबह की सैर करने के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए. इससे कई परेशानियों से निजात मिल सकता है. बता दें कि, मॉर्निंग वॉक करने से हमारी मांसपेशियां गर्म हो जाती हैं. इन स्थिति में मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है. ऐसे में स्ट्रेचिंग करने से इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है. साथ ही शरीर को लचीला बनाने में भी मदद मिलती है. इसके अलावा यदि आप वॉक के बाद तुरंत बैठते हैं, तो भी ये आपके शरीर में दर्द कर सकता है.

सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
3/5

शरीर ठंडा होने के लिए समय न देना

सुबह की सैर करने के बाद अपनी बॉडी को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि, जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है. यही वजह है कि जैसे ही हम वॉक से लौटते हैं, हमें सबसे पहले अपने शरीर को ठंडा करना चाहिए. इसके लिए सबसे बेहतर तरीका शांति से कुछ देर बैठना है, ताकि हार्ट बीट सामान्य हो जाए और थके हुए शरीर को कुछ आराम मिल जाए.

You Might Be Interested In
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
4/5

प्रोटीन शेक न लेना

मॉर्निंग वॉक के बाद एनर्जी को दुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन शेक बहुत जरूरी है. बता दें कि, जिस तरह मॉर्निंग वॉक से शरीर में पानी की कमी होती है. उसी तरह से हमारी एनर्जी भी कम होती है. इसलिए आप जब भी मॉर्निंग वॉक से लौटें, कोशिश करें कि प्रोटीन शेक या केले का सेवन करें. इससे न सिर्फ मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि शरीर को कई जरूरी विटामिन भी मिलेंगे.

You Might Be Interested In
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
5/5

मौसमी फल न खाना

सुबह की सैर करने के बाद मौसमी फलों का जरूर सेवन करना चाहिए. ऐसा करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और कई तरह के विटामिन और मिनरल भी मिल जाते हैं. दरअसल, अधिक वॉक करने से ऊर्जा में कमी आ जाती है. इसके चलते फलों का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है.

Tags:
Health News Hindihealth tipsmorning walk
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery
सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी - Photo Gallery