सुबह की सैर के बाद जरूर करें ये 5 काम, सेहत को होंगे चौंकाने वाले लाभ, गर्मियों में भी रहेंगे हेल्दी

Morning Walk After Work: सेहत को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है. दरअसल, जिस तरह शरीर में ऊर्जा के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरह एक्सरसाइज और वॉक की भी. बता दें कि, सुबह की सैर करने से तनाव दूर होता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) भी अच्छा बना रहता है. यही नहीं, कई बीमारियों से भी बचाव होता है. लेकिन, मॉर्निंग वॉक के पहले या बाद में कुछ एहतियात रखना बेहद जरूरी होता है. ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो सुबह की सैर खराब कर सकती हैं. आइए हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से आने के एक घंटे तक आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं और क्या करना चाहिए क्या नहीं-