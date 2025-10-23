OTT पर मौजूद इन 5 वेब सीरीज में कूट-कूटकर भरे हैं इंटीमेट सीन्स, मेट्रो में चलते-फिरते देखने की न करें भूल
Bold Web Series: ओटीटी पर बोल्ड और इंटीमेसी वाले कंटेंट की कमी नहीं है. हिंदी से लेकर हॉलीवुड में कई ऐसी वेब सीरीज रिलीज हुईं हैं जिसमें भर-भरकर सेक्स और इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं.
बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से भरपूर वेब सीरीज
आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बोल्ड और इंटीमेट कंटेंट का बोलबाला है. ऑडियंस की पसंद को देखते हुए कई वेब सीरीज ऐसी बनाई गई हैं जिनमें रोमांस और पेशन का तड़का भरपूर देखने को मिलता है. हालांकि, इन एडल्ट सीरीज को देखने के लिए पूरी प्राइवेसी चाहिए होती है. ऐसे में यहां बताई 5 वेब सीरीज तो बिल्कुल भी किसी के सामने देखने की भूल न करें.
मस्तराम
आभा पॉल स्टारर वेब सीरीज मस्तराम में न्यूड और सेक्स सीन्स की भरमार देखने को मिलती है. यह सीरीज साल 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर् एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी.
गंदी बात
यह सीरीज ऑल्ट बालाजी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. बोल्ड और इंटीमेट सीन्स से भरपूर इस सीरीज को फैमिली या फ्रेंड्स के साथ देखना भी भारी पड़ सकता है.
बेकाबू
इस सीरीज के अब तक 2 सीजन रिलीज हुए हैं और दोनों में ही सेक्स सीन्स की भरमार है. इस सीरीज को तभी देखें जब आप कमरे में अकेले हो. बता दें, यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.
वर्जिन भास्कर
बिग बॉस फेम और टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर और अनंत वी शंकर की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर में भी भर-भरकर पैशन से भरे सेक्स सीन्स देखने को मिलते हैं. इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर देखा जा सकता है.
4 मोर शॉट्स प्लीज
4 लड़कियों की कहानी इस सीरीज में देखने को मिलती है. यह चारों अपनी-अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी उलझी रहती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब क्या होता जा रहा है. इसी कहानी के बीच जमकर सेक्स और इंटीमेट सीन्स भी देखने को मिलते हैं. यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
लस्ट स्टोरीज
लस्ट स्टोरीज वेब सीरीज ने रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था. इस सीरीज में सेक्स और इंटीमेट सीन्स के साथ-साथ सेल्फ प्लेजर वाले भी कई सीन्स देखने को मिलते हैं. इस सीरीज के 2 पार्ट रिलीज हुए हैं और दोनों को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.