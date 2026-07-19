घर में करें ये 5 छोटे बदलाव, खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते! बिना तोड़-फोड़ ऐसे दूर करें वास्तु दोष

Vastu tips: बहुत से लोगों का मानना है कि घर में बार-बार होने वाली परेशानियां, आर्थिक दिक्कतें या मानसिक तनाव वास्तु दोषों से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि वास्तु हर समस्या की वजह नहीं होता, लेकिन वास्तु शास्त्र ऐसे आसान उपाय बताता है जिनके लिए घर में कोई तोड़-फोड़ या बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती. माना जाता है कि घर के कुछ हिस्सों में छोटे-मोटे बदलाव करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो सकता है.