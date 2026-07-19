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घर में करें ये 5 छोटे बदलाव, खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते! बिना तोड़-फोड़ ऐसे दूर करें वास्तु दोष

Vastu tips: बहुत से लोगों का मानना है कि घर में बार-बार होने वाली परेशानियां, आर्थिक दिक्कतें या मानसिक तनाव वास्तु दोषों से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि वास्तु हर समस्या की वजह नहीं होता, लेकिन वास्तु शास्त्र ऐसे आसान उपाय बताता है जिनके लिए घर में कोई तोड़-फोड़ या बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती. माना जाता है कि घर के कुछ हिस्सों में छोटे-मोटे बदलाव करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो सकता है.


By: Anshika thakur | Published: July 19, 2026 6:34:52 PM IST

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Main Entrance

पॉज़िटिव एनर्जी को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार को साफ-सुथरा, अच्छी रोशनी वाला और बिना किसी फालतू सामान के रखें.

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Prayer Room (Puja Room)

पूजा की जगह को साफ और शांत रखें और नियमित रूप से दीपक जलाएं.

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Kitchen

रसोईघर को व्यवस्थित रखें और टूटे हुए बर्तन या बेकार की चीज़ें न रखें.

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Bedroom

सोते समय अपना सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखें और बिस्तर के ठीक सामने शीशा न लगाएं.

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Bathroom/Toilet

बाथरूम को साफ और सूखा रखें और इस्तेमाल न होने पर टॉयलेट का दरवाजा बंद रखें.

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