‘पढ़ाई’ से लेकर ‘डोली उठने’ तक बेटियों का सारा खर्चा उठा रही सरकार, सीधे खाते में आता है पैसा; जानिए कौन ले सकता है लाभ!

UP Government Scheme: अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपके भी घर में भी बेटी है और आप उसके भविष्य को लेकर हमेशा फिक्र में रहते हैं, तो राज्य की सरकार द्वारा चलाई जा रही 5 शानदार योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. अक्सर जानकारी न होने की वजह से आम लोग इन सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं, जबकि सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई, सुरक्षा और शादी तक के लिए आर्थिक मदद देती है. इन योजनाओं के जरिए बेटियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि उन्हें जीवन में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े. चाहे वह कन्या सुमंगला योजना हो, सुकन्या समृद्धि खाता हो या फिर सामूहिक विवाह योजना, हर कदम पर सरकार माता-पिता की मदद के लिए तैयार है. आइए जानते हैं इन पांचों योजनाओं के बारे में विस्तार से, जो आपकी लाडली की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं और आपके सारे बोझ को आसान कर सकती हैं.