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कुछ मैचों में चला बल्ला, लेकिन फिर खामोशी… IPL 2026 में फ्लॉप हुए 5 अनकैप्ड खिलाड़ी

5 Flop Uncapped Players: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में कई युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला. इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी देखने को मिले, जो सिर्फ कुछ मैचों में अच्छा कर पाए, लेकिन ज्यादातर मैचों में फेल हुए. इन खिलाड़ियों से उनकी टीम को काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उन्हें महंगे दामों पर खरीदा था. देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: May 14, 2026 5:34:16 PM IST

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आकिब नबी डार. - Photo Gallery
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आकिब नबी डार

दिल्ली कैपिटल्स ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा था. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में आकिब नबी ने शानदार गेंदबाजी की थी. उन्होंने सिर्फ 9 मैचों में 6 विकेट हासिल किए थे. हालांकि जब उन्हें आईपीएल में मौका मिला, तो कुछ कमाल नहीं कर पाए. आकिब नबी ने इस सीजन 4 मैच खेले हैं, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं.

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कार्तिक शर्मा

राजस्थान के कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे. कार्तिक शर्मा अपनी सिक्स हिटिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे.

IPL 2026 में कार्तिक शर्मा का प्रदर्शन. - Photo Gallery
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IPL 2026 में कार्तिक का प्रदर्शन

कार्तिक शर्मा ने आईपीएल 2026 में 8 मैच खेले हैं. इस दौरान कार्तिक शर्मा के बल्ले से 123.57 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 173 रन ही बनाए हैं. कार्तिक शर्मा ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद अर्धशतक लगाया था. हालांकि उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

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समीर रिजवी

दिल्ली कैपिटल्स ने समीर रिजवी को IPL 2026 के लिए 95 लाख रुपये में रिटेन किया था. रिजवी ने नए सीजन की धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन फिर उनका बल्ला खामोश हो गया. समीर रिजवी ने आईपीएल 2026 में शुरुआती 2 मैचों में लगातार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता.

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IPL 2026 में रिजवी का फॉर्म

शुरुआती 2 मैचों में अर्धशतक लगाने के बाद समीर रिजवी का फॉर्म नीचे गिर गया. 2 अर्धशतक लगाने के बावजूद समीर रिजवी रिजवी ने 11 मैचों में 147.37 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 252 रन ही बना पाए.

प्रशांत वीर. - Photo Gallery
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प्रशांत वीर

सीएसके ने प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. घरेलू क्रिकेट में प्रशांत वीर ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें आईपीएल में मौका मिला.

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प्रशांत वीर का प्रदर्शन

युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को आईपीएल 2026 में ज्यादा मौके नहीं मिल पाए हैं. प्रशांत वीर ने आईपीएल 2026 में सिर्फ 4 मैच खेले हैं, जिनमें 137.50 की स्ट्राइक रेट से 66 रन ही बनाए हैं. इसके अलावा गेंद से वह एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं.

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अंगकृष रघुवंशी

केकेआर ने अंगकृष रघुवंशी को IPL 2026 के लिए 3 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. रघुवंशी आईपीएल 2026 में 11 मैचों में 139.34 के स्ट्राइक रेट से 340 रन बना चुके हैं. इसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं. हालांकि उनके प्रदर्शन में निरंतरता देखने को नहीं मिली. इसके बावजूद केकेआर उनके ऊपर पूरा भरोसा दिखा रही है.

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