कुछ मैचों में चला बल्ला, लेकिन फिर खामोशी… IPL 2026 में फ्लॉप हुए 5 अनकैप्ड खिलाड़ी

5 Flop Uncapped Players: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन में कई युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला. इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी देखने को मिले, जो सिर्फ कुछ मैचों में अच्छा कर पाए, लेकिन ज्यादातर मैचों में फेल हुए. इन खिलाड़ियों से उनकी टीम को काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उन्हें महंगे दामों पर खरीदा था. देखें लिस्ट…