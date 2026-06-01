Bihar summer foods: गर्मियों में खाएं बिहार के ये पांच फूड, शरीर से लेकर दिमाग तक रहेगा ठंडा

Bihar summer foods: गर्मियों में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. ऐसे मौसम में खानपान का सही चुनाव न सिर्फ लू और डिहाइड्रेशन से बचाता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देता है. बिहार के पारंपरिक व्यंजनों में कई ऐसे फूड शामिल हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ गर्मी से राहत दिलाने में भी मददगार माने जाते हैं. सत्तू से लेकर आम पन्ना और दही-चूड़ा तक, ये फूड शरीर और दिमाग दोनों को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं.