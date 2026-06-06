सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही नहीं, इन 4 वर्ल्ड कप विनर का भी कटा पत्ता! भारत की T20 स्क्वाड से गायब

India T20 Squad Update: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार (6 जून) को भारत की टी20 टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. सूर्या के अलावा भी कई अन्य वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है.