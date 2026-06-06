सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही नहीं, इन 4 वर्ल्ड कप विनर का भी कटा पत्ता! भारत की T20 स्क्वाड से गायब
India T20 Squad Update: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार (6 जून) को भारत की टी20 टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है. सूर्या के अलावा भी कई अन्य वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है.
सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भले ही टीम इंडिया मैच जीत रही थी, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे. सूर्या की खराब फॉर्म ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी थी. इसके चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.
हार्दिक पांड्या
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए भी सबसे बड़ा टारगेट 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है. हार्दिक पांड्या को अक्सर चोटिल होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में बीसीसीआई ने उन्हें आराम दिया है. इसकी वजह से उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 दौरे के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है.
जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के सबसे अहम तेज गेंदबाज हैं. उन्हें भी हार्दिक पांड्या की तरह चोटिल होने का खतरा रहता है. ऐसे में उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए बुमराह को टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. हालांकि उन्हें एशियन गेम्स के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है.
कुलदीप यादव
भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को खराब फॉर्म के कारण टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है.
रिंकू सिंह
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रिंकू सिंह का कुछ खास योगदान नहीं रहा था. इसके अलावा IPL 2026 में भी रिंकू सिंह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए.
आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह.