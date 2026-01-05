Egg Recipe: डॉक्टर की सीक्रेट रेसिपी! अंडे खाने का ये तरीका पेट को रखेगा हमेशा फिट, जानें
Egg Recipe: अंडे सिर्फ प्रोटीन नहीं हैं. डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कैसे इन्हें पेट के लिए हेल्दी और सूजन कम करने वाला सुपरफूड बनाया जा सकता है. हल्दी, काली मिर्च, हल्का नमक और सब्जियों के साथ सही तरीके से पकाएं और सेहतमंद ब्रेकफास्ट का आनंद लें.
स्टेप 1 – 2 पूरे अंडे फोड़ें
दो पूरे अंडे रोज खाने के लिए सही हैं. एक दिन में दो योल्क सेफ हैं. अंडों के कोलेस्ट्रॉल को लेकर पुराना डर अब खराब है.
स्टेप 2 – हल्दी और काली मिर्च डालें
थोड़ी सी हल्दी पेट और शरीर के लिए बहुत अच्छी है. काली मिर्च इसे एक्टिव कर देती है. ये छोटा सा कम्बो आपके पाचन और इम्यूनिटी के लिए बड़ा सुपरहिट है.
स्टेप 3 – हल्का नमक डालें
नमक जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. ज्यादा नमक पेट की सेहत बिगाड़ सकता है. थोड़ा सा नमक स्वाद बढ़ाता है और अंडों को पेट-फ्रेंडली बनाता है.
स्टेप 4 – सब्जियां डालें
टमाटर, प्याज, मशरूम या ऑलिव्स डालें. सब्जियां फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स देती हैं, जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खाना खिलाती हैं और पाचन को मजबूत बनाती हैं.
स्टेप 5 – धीरे-धीरे पकाएं
स्क्रैम्बल, ऑमलेट या अपनी पसंद के तरीके से पकाएं, लेकिन ज्यादा तेल में मत डालें. धीरे पकाने से पोषक तत्व बचते हैं और स्वाद ताजा रहता है.
अंडों का असली स्वाद महसूस करें
सादा, स्वादिष्ट और सेहतमंद. इस रेसिपी में हर चीज अपनी पहचान बनाए रखती है और आपको एक शक्तिशाली, एंटी-इंफ्लेमेटरी ब्रेकफास्ट या स्नैक देती है.