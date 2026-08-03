5 स्टार किड्स, जिन्होंने मम्मी-पापा की शादी में लगाए ठुमके, एक ने तो करवाई अपने पिता की 3 शादियां

पलक तिवारी

एक्ट्रेस और मॉडल श्वेता तिवारी की बेटी, पलक तिवारी अपनी मां की एक्टर-बिजनेसमैन अभिनव कोहली के साथ हुई शादी में मौजूद थीं. आपको बता दें कि श्वेता, जिनकी पहले राजा चौधरी से शादी हुई थी. फिर 2012 में वो उनसे अलग हो गई थीं. अपनी मां की शादी में पलक की मौजूदगी उनके गहरे रिश्ते और श्वेता की जिंदगी के नए सफर के लिए उनके समर्थन को दिखाती है.