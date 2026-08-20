रिश्ते में प्यार… फिर भी बढ़ रही है दूरियां? ये 5 छोटी-छोटी गलतियां डाल सकती हैं दरार! ऐसे मजबूत करें बॉन्डिंग

Relationship Tips: रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसमें प्यार के साथ समय, समझ और भरोसे की भी जरूरत होती है. कई बार कपल्स के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी धीरे-धीरे बातचीत कम होने लगती है और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है. वजह अक्सर कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता या रिश्ते में गर्माहट कम हो रही है, तो इन 5 गलतियों पर एक नजर जरूर डालें.