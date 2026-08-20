रिश्ते में प्यार… फिर भी बढ़ रही है दूरियां? ये 5 छोटी-छोटी गलतियां डाल सकती हैं दरार! ऐसे मजबूत करें बॉन्डिंग
Relationship Tips: रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसमें प्यार के साथ समय, समझ और भरोसे की भी जरूरत होती है. कई बार कपल्स के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी धीरे-धीरे बातचीत कम होने लगती है और भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है. वजह अक्सर कोई बड़ा झगड़ा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि पार्टनर पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता या रिश्ते में गर्माहट कम हो रही है, तो इन 5 गलतियों पर एक नजर जरूर डालें.
हर बात पर फोन में व्यस्त रहना
आजकल फोन रिश्तों के बीच सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बन सकता है. पार्टनर आपके साथ बैठा हो और आप लगातार सोशल मीडिया, चैट या वीडियो में व्यस्त रहें तो सामने वाले को अनदेखा किए जाने का एहसास हो सकता है. साथ में बिताए समय के दौरान फोन को कुछ देर दूर रखना रिश्ते में कनेक्शन बढ़ा सकता है.
बात सुनने के बजाय तुरंत सलाह देना
जब पार्टनर अपनी परेशानी साझा करता है तो कई बार हम उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही समाधान बताने लगते हैं. उसे उस समय सलाह से ज्यादा सुने और समझे जाने की जरूरत हो सकती है. इसलिए बीच में टोके बिना उसकी बात सुनना भावनात्मक जुड़ाव मजबूत कर सकता है.
छोटी बातों को बार-बार ताना बनाना
पुरानी गलतियों को हर नए विवाद में सामने लाना रिश्ते में नाराजगी बढ़ा सकता है. हर बहस में पुराने मुद्दे गिनाने से पार्टनर को लग सकता है कि उसकी गलतियां कभी भुलाई नहीं जाएंगी. किसी समस्या पर बात करें तो कोशिश करें कि चर्चा वर्तमान मुद्दे तक सीमित रहे.
तुलना करना
'देखो, दूसरे कपल ऐसे रहते हैं” या “तुम फलां व्यक्ति जैसे क्यों नहीं हो?' जैसी बातें सामने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती हैं. हर रिश्ते की परिस्थितियां अलग होती हैं. इसलिए तुलना करने के बजाय अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं पर सीधे बातचीत करना बेहतर है.
अपनी भावनाएं मन में दबाते रहना
कई लोग विवाद से बचने के लिए अपनी नाराजगी या दुख को व्यक्त नहीं करते. लेकिन लगातार भावनाएं दबाने से अंदर ही अंदर दूरी बढ़ सकती है. शांत तरीके से अपनी बात रखना और पार्टनर को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका देना जरूरी है.
रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करें?
रिश्ते में हर दिन बड़े-बड़े सरप्राइज जरूरी नहीं होते. साथ बैठकर बात करना, एक-दूसरे की बात ध्यान से सुनना, छोटी उपलब्धियों की तारीफ करना और मुश्किल समय में साथ देना भी रिश्ते को मजबूत बनाता है.