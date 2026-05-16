चेहरे पर चमक और झुर्रियों का खत्मा कर देगा यह फल! 30 दिन सेवन करके तो देखिए, होंगे चौकाने वाले फायदे

Papaya For Skin: उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्किन पर झुर्रियां आने लगती हैं. ऐसी स्थिति में स्किन लटकने लगती है और बुढ़ापे जैसी फीलिंग आने लगती है. हालांकि, यह सच है कि हम बुढ़ापे को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छी जीवनशैली और हेल्दी खानपान से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा जरूर कर सकते हैं. इसके लिए लोग तमाम महंगी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन पपीता खाने से यह समस्या आसानी से दूर हो सकती है. यह फल स्किन के लिए बेहद प्रभावी साबित होता है. पपीता स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है इस बारे में बता रही हैं दिल्ली डाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन अमृता मिश्रा-