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चेहरे पर चमक और झुर्रियों का खत्मा कर देगा यह फल! 30 दिन सेवन करके तो देखिए, होंगे चौकाने वाले फायदे

Papaya For Skin: उम्र बढ़ने के साथ-साथ स्किन पर झुर्रियां आने लगती हैं. ऐसी स्थिति में स्किन लटकने लगती है और बुढ़ापे जैसी फीलिंग आने लगती है. हालांकि, यह सच है कि हम बुढ़ापे को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छी जीवनशैली और हेल्दी खानपान से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा जरूर कर सकते हैं. इसके लिए लोग तमाम महंगी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन पपीता खाने से यह समस्या आसानी से दूर हो सकती है. यह फल स्किन के लिए बेहद प्रभावी साबित होता है.  पपीता स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है इस बारे में बता रही हैं दिल्ली डाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन अमृता मिश्रा-


By: Lalit Kumar | Published: May 16, 2026 10:28:51 PM IST

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एंटी-एजिंग गुणों का भंडार

डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव के मुताबिक, पपीता का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. दरअसल, पपीता एंटी-एजिंग गुणों के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन और खनिज न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि चेहरे की चमक भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है.

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स्किन को ग्लोइंग बनाए

पपीते में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं. बता दें कि, पपीता शरीर के लिए हानिकारक फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुकसान से लड़ने और एजिंग साइंस को धीमा करने की क्षमता रखता है.

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झुर्रियां कम करे

डाइटिशियन के मुताबिक, पपीते के फल में पपेन नामक एंजाइम मौजूद होता है. यह एंजाइम कोलेजन को बढ़ावा देता है, जिससे झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है. साथ ही त्वचा में नमी भी बढ़ सकती है.

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इलास्टिसिटी को बेहतर करे

पपीता त्वचा को अंदर से पोषण देता है जिससे आपके चेहरे पर गजब का ग्लो आता है और आप सुंदर नजर आते हैं. बता दें कि, पपीता त्वचा की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है, जिससे झुर्रियों को धीमा करने में मदद मिलती है.

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आंखों के लिए लाभकारी

पपीते में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है. विटामिन ए रतौंधी बीमारी को दूर करता है. पपीता फल खाने के सही समय सुबह नाश्ते में या शाम को खा सकते हैं. इसे आप किसी भी रूप में खा सकते हैं.

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