झड़ते बालों से न हों परेशान, इन 5 ट्रीटमेंट से रुक जाएगा हेयर फॉल, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बताते हैं ये तरीके
Hair Loss Treatment: आज के समय में लगभग हर दूसरा इंसान झड़ते हुए बालों से परेशान है. कभी तकिए पर बाल, तो कभी तौलिए में बालों का गुच्छा देखकर लोग परेशान हो जाते हैं. हालांकि इससे राहत पाने के लिए महंगे से महंगे शैंपू, ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज अपनाते हैं. इसके बावजूद भी राहत नहीं मिलती. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो झड़ते बालों से राहत दिलाने में कारगर हैं. ये ट्रीटमेंट्स एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए जाते हैं.
महिलाओं और पुरुषों में हेयरफॉल?
हाल ही में एक रिसर्च हुई, जिसमें सामने आया है कि लगभग 60 फीसदी भारतीय पुरुषों को हेयरफॉल का सामना करना पड़ रहा है. वहीं 40 फीसदी महिलाएं बालों के पतले होने की समस्या से परेशान हैं. भारत में लाखों लोग हेयरफॉल की समस्या से जूझ रहे हैं. इससे राहत पाने के लिए भारत में कुछ हेयरट्रीटमेंट उपलब्ध हैं.
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का ले सकते हैं सहारा
बालों के झड़ने का कारण न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है. शरीर में जरूरी विटामिंस और मिनरल्स की कमी होने के कारण भी हेयरफॉल होता है. बालों के लिए बायोटिन, आयरन, जिंक, विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स बहुत जरूरी तत्व होते हैं. इन सप्लीमेंट्स को डॉक्टर की सलाह पर लेने से हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है.
मिनॉक्सिडिल लोशन
मिनॉक्सिडिल लोशन का सहारा लिया जा सकता है. इसे सीधे तौर पर स्कैल्प पर लगाया जाता है. जब किसी के बाल झड़ने शुरू होते हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें ये दवा रेकमेंड करते हैं. मिनोक्सिडिल ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके जड़ों तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है.
हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराएं
अगर किसी व्यक्ति को गंजापन हो चुका है, तो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सलाह दी जाती है. ये असरदार और परमानेंट सॉल्यूशन माना जाता है. ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, जिसमें सिर के पीछे के पीछे के हिस्से से हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को निकाला जाता है और गंजेपन वाले हिस्से में प्लांट किया जाता है.
कराएं लेजर थेरेपी
बीते कुछ समय से लो-लेवल लेजर थेरेपी का ट्रेंड चल रहा है. लोग सुई और सर्जरी से बचने के लिए ये ट्रीटमेंट कराते हैं.ट्रीटमेंट में स्कैल्प पर लेजर लाइट से बालों की कमजोर सेल्स को एक्टिव किया जाता है. इस ट्रीटमेंट से बालों की डेंसिटी सही होती है और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं.
प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा थेरेपी भी है ऑप्शन
प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा थेरेपी बालों के रीग्रोथ के लिए नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट है. इस ट्रीटमेंट में मरीज के ब्लड का सैंपल लेकर उसे मशीन में घुमाकर प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है. फिर इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स-रिच प्लाज्मा को स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बाल घने होने लगते हैं.