झड़ते बालों से न हों परेशान, इन 5 ट्रीटमेंट से रुक जाएगा हेयर फॉल, डर्मेटोलॉजिस्ट भी बताते हैं ये तरीके

Hair Loss Treatment: आज के समय में लगभग हर दूसरा इंसान झड़ते हुए बालों से परेशान है. कभी तकिए पर बाल, तो कभी तौलिए में बालों का गुच्छा देखकर लोग परेशान हो जाते हैं. हालांकि इससे राहत पाने के लिए महंगे से महंगे शैंपू, ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज अपनाते हैं. इसके बावजूद भी राहत नहीं मिलती. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो झड़ते बालों से राहत दिलाने में कारगर हैं. ये ट्रीटमेंट्स एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए जाते हैं.