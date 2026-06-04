दिल्ली-बिहार अग्निकांड के बाद अलर्ट! घर में तुरंत रखें ये 5 फायर सेफ्टी गैजेट्स, बच सकती है आपकी जान

Fire Safety Gadgets: इन दिनों आग लगने के मामले काफी सामने आ रहे हैं. कल ही दिल्ली और बिहार में आग लगी है. ऐसे में आग के मामलों को देख हर किसी को अपने घर में इन गैजेट्स को जरूर रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए-