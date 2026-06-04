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दिल्ली-बिहार अग्निकांड के बाद अलर्ट! घर में तुरंत रखें ये 5 फायर सेफ्टी गैजेट्स, बच सकती है आपकी जान

Fire Safety Gadgets: इन दिनों आग लगने के मामले काफी सामने आ रहे हैं. कल ही दिल्ली और बिहार में आग लगी है. ऐसे में आग के मामलों को देख हर किसी को अपने घर में इन गैजेट्स को जरूर रखना चाहिए. आइए जानते हैं कि किन चीजों को अपने पास रखना चाहिए-


By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 4, 2026 12:59:13 PM IST

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स्मोक डिटेक्टर

आग लगने पर सबसे पहले धुआं फैलता है. स्मोक डिटेक्टर धुएं को पहचानकर तुरंत अलार्म बजाता है, जिससे घर के लोगों को समय रहते बाहर निकलने का मौका मिल जाता है.

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फायर एस्केप मास्क

अधिकांश मौतें आग से नहीं बल्कि धुएं के कारण होती हैं. फायर एस्केप मास्क हानिकारक गैसों को फिल्टर कर सांस लेने में मदद करता है और सेफली बाहर निकलने का समय देता है. (Photo- Meta AI)

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फायर ब्लैंकेट

फायर ब्लैंकेट विशेष अग्निरोधी सामग्री से बनाया जाता है. इसे शरीर पर लपेटकर आग की लपटों और अत्यधिक गर्मी से बचाव किया जा सकता है. (Photo- Meta AI)

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इमरजेंसी एस्केप लैडर

अगर आग के कारण मेन दरवाजा या सीढ़ियां बंद हो जाएं, तो एस्केप लैडर खिड़की या छत से सुरक्षित नीचे उतरने का ऑप्शन देती है. ऊंची इमारतों में ये बेहद उपयोगी है.

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ऑटोमैटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल

ये मॉडर्न उपकरण आग के संपर्क में आते ही सक्रिय होकर आग बुझाने वाले रसायन फैलाता है. इससे शुरुआती स्तर पर ही आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है.

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घर में फायर सेफ्टी को बनाएं प्राथमिकता

विशेषज्ञों के अनुसार फायर सेफ्टी उपकरण सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री के लिए नहीं हैं. बढ़ती गर्मी और शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को देखते हुए हर घर में जरूरी सुरक्षा उपकरण होने चाहिए.

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