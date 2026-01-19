  • Home>
  • Gallery»
  • IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण

IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण

5 Reason Team India’s Defeat: जहां एक तरफ भारतीय टीम ने वनडे सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की थी, वहीं अब उसे अपने घर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर उस समय मायूसी छा गई जब अपने ही घर में टीम इंडिया बुरी तरह हार गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार है जब भारतीय टीम अपने घर में न्यूज़ीलैंड से वनडे सीरीज़ हारी है. यह न्यूज़ीलैंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसने पहली बार भारत में वनडे सीरीज़ जीती है. वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा. 


By: Heena Khan | Published: January 19, 2026 8:42:00 AM IST

Follow us on
Google News
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
1/5

रोहित और गिल पड़े सुस्त

हैरान कर देने वाली बात ये है कि रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी अच्छी शुरुआत नहीं कर पाई. वहीं भारतीय टीम 338 रनों का टारगेट चेज़ कर रही थी, लेकिन दोनों ओपनर सिर्फ़ 28 रनों तक जही सिमट कर रह गए, जिससे भारत को खराब शुरुआत मिली.  हैरान कर देने वाली बात ये है कि जहां फैंस रोहित से अच्छे रनों की उम्मीद लगाए हुए थे, वहीँ रोहित शर्मा 13 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि गिल 18 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए.

You Might Be Interested In
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
2/5

न्यूजीलैंड टीम कोर्डिनेशन

न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक में बेहतरीन प्रदर्शन किया. जिसके कारण भी कहीं न कहीं टीम इंडिया को नुकसान चुकाना पड़ा.

IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
3/5

श्रेयस अय्यर ने नहीं दिखाया जादू

फैंस को मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने भी फैंस को निराश कर दिया. जब टीम को उनकी ज़रूरत थी, तब श्रेयस अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए. तीसरे वनडे में श्रेयस ने 10 गेंदों में सिर्फ़ तीन रन बनाए. इससे साफ पता चलता है कि श्रेयस रन बनाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे.

You Might Be Interested In
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
4/5

जडेजा की बल्लेबाजी-गेंदबाजी को लगी नजर

पूरी सीरीज़ में रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से निराशाजनक रहा. वो दोनों डिपार्टमेंट में पूरी तरह फ्लॉप रहे. इंदौर वनडे में उन्होंने 16 गेंदों पर सिर्फ़ 11 रन बनाए, और जब गेंदबाज़ी की बात आई, तो उन्होंने छह ओवर में बिना कोई विकेट लिए 41 रन दिए. जडेजा की गेंदबाज़ी भी धीरे-धीरे अपनी असरदार क्षमता खो रही है.

You Might Be Interested In
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
5/5

कुलदीप यादव का भी नहीं चला जादू

चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का जादू पूरी सीरीज़ में नहीं चला. वह हमेशा घर पर असरदार रहे हैं, लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनकी स्पिन बेअसर साबित हुई. तीसरे वनडे में उन्होंने 6 ओवर में 48 रन दिए और सिर्फ एक विकेट लिया. यह हाल के समय में वनडे में भारतीय टीम की तीसरी सीरीज़ हार है. इससे पहले भारत को श्रीलंका से हार मिली थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सीरीज़ हारी थी.

Tags:
ind vs nzIndia vs New Zealand ODIrohit sharmaSports Newsvirat kohli
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery
IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण - Photo Gallery