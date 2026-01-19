IND Vs NZ: घर की पिच पर क्यों फिसली टीम इंडिया? हार के चौंकाने वाले कारण

5 Reason Team India’s Defeat: जहां एक तरफ भारतीय टीम ने वनडे सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से जीत हासिल की थी, वहीं अब उसे अपने घर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर उस समय मायूसी छा गई जब अपने ही घर में टीम इंडिया बुरी तरह हार गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार है जब भारतीय टीम अपने घर में न्यूज़ीलैंड से वनडे सीरीज़ हारी है. यह न्यूज़ीलैंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिसने पहली बार भारत में वनडे सीरीज़ जीती है. वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा.