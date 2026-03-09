  • Home>
  • Gallery»
  • Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने

Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने

Women Health Tips: महिलाएं अक्सर परिवार, काम और घर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं. शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव या हल्की समस्याओं को सामान्य समझकर टाल दिया जाता है. लेकिन कई बार यही मामूली दिखने वाले लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं. इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे शरीर के संकेतों को समय रहते पहचानें और सही कदम उठाएं.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 9, 2026 6:12:45 PM IST

Follow us on
Google News
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
1/7

लगातार थकान महसूस होना

अगर बिना ज्यादा काम किए भी हर समय कमजोरी, सुस्ती या थकान महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये आयरन की कमी, हार्मोनल असंतुलन, नींद की कमी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.

You Might Be Interested In
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
2/7

अनियमित पीरियड्स

पीरियड्स का समय पर न आना, बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होना हार्मोनल गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. यदि ये समस्या बार-बार हो रही है तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है.

Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
3/7

अचानक वजन बढ़ना या कम होना

बिना किसी साफ कारण के तेजी से वजन बढ़ना या घट जाना शरीर में किसी समस्या का संकेत हो सकता है. ये थायरॉइड, हार्मोनल बदलाव या खराब लाइफस्टाइल से जुड़ा हो सकता है.

You Might Be Interested In
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
4/7

बार-बार सिरदर्द या माइग्रेन

लगातार सिरदर्द, चक्कर, उल्टी या तेज रोशनी से परेशानी माइग्रेन का संकेत हो सकता है. बार-बार होने वाला सिरदर्द तनाव, हार्मोनल बदलाव या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा कर सकता है.

Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
5/7

लगातार पेट दर्द या पाचन समस्या

पेट में दर्द, गैस, अपच या भारीपन की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये गलत खानपान, तनाव या पाचन तंत्र से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है.

Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
6/7

बालों का अत्यधिक झड़ना

अगर अचानक बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगें तो ये पोषण की कमी, हार्मोनल असंतुलन या तनाव की वजह से हो सकता है. लंबे समय तक ये समस्या बनी रहे तो जांच कराना जरूरी है.

You Might Be Interested In
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
7/7

नींद न आना या बार-बार जागना

लगातार नींद न आना या रात में बार-बार जागना मानसिक तनाव, हार्मोनल बदलाव या लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है.

Tags:
Women Health Tips
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery
Women Health Tips: महिलाओं में दिख रही ये 5 बीमारी तो हो जाएं सतर्क, पड़ जाएंगे लेने के देने - Photo Gallery