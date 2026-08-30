सिर्फ चरणजीत चन्नी ही नहीं, 4 दिग्गज नेताओं ने भी डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र की सीमा; एक तो थे हरियाणा के सीएम

Political Leaders Late Age Inspiring Education: उम्र बढ़ने के साथ जहां ज्यादातर लोग पढ़ाई को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं कुछ ऐसे राजनेता भी हैं, जिन्होंने जिम्मेदारियों और सियासी व्यस्तताओं के बीच शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा. पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर सासंद चरणजीत सिंह चन्नी इसका ताजा उदाहरण हैं. 63 साल की उम्र में वह पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा देने पहुंचे. ऐसे में चलिए जानें उन 5 दिग्गज नेताओं के बारे में जिन्होंने शिक्षा के लिए उम्र नहीं देखी और डिग्रियां हासिल की.