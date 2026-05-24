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पंत से लेकर पूरन तक… LSG के इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेजी गाज, IPL 2027 से पहले होंगे रिलीज!

IPL 2026 LSG: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ लगातार दूसरे सीजन प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई है. मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 14 मैच खेले. इनमें से लखनऊ ने सिर्फ 4 मैच जीते हैं, जबकि 10 मुकाबलों में हार का सामना किया है. ऐसे में अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी कई बड़े फैसले ले सकती है. कई खिलाड़ियों के अगले आईपीएल ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया जाता है.


By: Ankush Upadhayay | Published: May 24, 2026 6:49:15 PM IST

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ऋषभ पंत. - Photo Gallery
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ऋषभ पंत

इस लिस्ट में सबसे ऊपर LSG के कप्तान ऋषभ पंत का नाम आता है. लखनऊ ने पंत को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद पंत ने लखनऊ के लिए 2 सीजन खेले, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. IPL 2026 में पंत ने 14 मैचों में 138 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 312 रन ही बनाए पाए.

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निकोलस पूरन. - Photo Gallery
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निकोलस पूरन

विश्व के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले बाएं हाथ के बैटर निकोलस पूरन भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पूरन ने आईपीएल 2026 में 14 पारियों में सिर्फ 234 रन ही बनाए. LSG ने पूरन को इस सीजन के लिए 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

तेज गेंदबाज आवेश खान. - Photo Gallery
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आवेश खान

भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान आईपीएल 2026 में काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं. आवेश ने 7 मैच खेले, जिनमें सिर्फ 6 विकेट लिए. इस दौरान उन्होंने 11 की इकॉनमी से रन खर्च किए. आवेश खान को LSG ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. लखनऊ के पास अन्य कई तेज गेंदबाज है. ऐसे में आवेश खान को रिलीज किया जा सकता है.

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ऑनरिक नॉर्ख्या

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज ऑनरिक नॉर्ख्या को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदकर टीम में शामिल किया था. हालांकि ऑनरिक नॉर्ख्या ज्यादातर चोटिल रहते हैं, जिसके चलते फ्रेंचाइजी उन पर भरोसा नहीं करती है. नॉर्ख्या ने आईपीएल 2026 में 1 मैच खेला, लेकिन कोई भी विकेट नहीं ले पाए.

दिग्वेश राठी. - Photo Gallery
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दिग्वेश राठी

स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं, जो इस सीजन अच्छा नहीं कर पाए हैं. दिग्वेश राठी ने IPL 2026 में 10 मैचों में सिर्फ 5 ही विकेट लिए हैं. ऐसे में दिग्वेश राठी को भी अगले सीजन से पहले रिलीज किया जा सकता है.

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम. - Photo Gallery
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IPL 2026 में LSG का प्रदर्शन

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का शर्मनाक प्रदर्शन रहा. LSG ने प्वाइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान पर फिनिश किया. LSG को 10 मैचों में सिर्फ 4 जीत मिली है, जबकि 10 हार का सामना किया है.

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आखिरी मैच में भी मिली हार

लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी होम मैच में भी हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स ने एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को बुरी तरह हरा दिया.

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