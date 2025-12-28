Indian Beaches: भीड़ और शोर से चाहिए कुछ दिन के लिए आजादी? ये भारतीय समुद्र तट देख मिलेगा सुकून
Indian Beaches: अगर आप भीड़, शोर और पार्टी कल्चर से दूर शांत छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो भारत के कुछ समुद्र तट आपके लिए बिल्कुल सही हैं. यहां सुबह लहरों की आवाज से शुरू होती है और दिन सुकून में बीतता है.
शांति पसंद करने वालों के लिए समुद्र तट
अगर आपको भीड़, तेज संगीत और पार्टियों से दूर रहना पसंद है, तो भारत में ऐसे कई समुद्र तट हैं जहां सुकून और खालीपन मिलता है.
अगोंडा बीच, गोवा
दक्षिण गोवा में स्थित ये बीच साफ, शांत और कम भीड़ वाला है. यहां साधारण बीच हट्स हैं और माहौल बहुत आरामदायक रहता है.
मारारी बीच, केरल
ये बीच एक मछुआरे गांव के पास है और अब भी प्राकृतिक रूप में सेफ है. यहां जीवन धीमा है और आयुर्वेद व स्थानीय खाना खास आकर्षण हैं.
मांद्रेम बीच, उत्तर गोवा
उत्तर गोवा में होते हुए भी ये बीच शांत है. चौड़ा रेतीला किनारा, कम दुकानें और योग-वेलनेस का माहौल इसे अलग बनाता है.
कुडले बीच, गोकर्ण
ये बीच भीड़भाड़ वाले ओम बीच से ज्यादा शांत है. यहां सैर, योग और सूर्यास्त देखने का अलग ही आनंद है.
कलापाथर बीच, अंडमान
अगर आपको पूरी शांति चाहिए, तो ये जगह आदर्श है. काली चट्टानें, नीला पानी और बहुत कम लोग यहां सुकून ही सुकून है.
सुकून भरी छुट्टियों के लिए सही
इन समुद्र तटों पर समय धीरे चलता है. पढ़ना, टहलना और समुद्र को निहारना ही असली आनंद है. ये सभी बीच उन यात्रियों के लिए हैं जो शोर से दूर रहकर प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं.