5 Most Expensive Houses In India: ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे घर, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

5. जटिया हाउस (मुंबई)

मुंबई के सबसे महंगे और आलीशान इलाके मालाबार हिल में स्थित 'जटिया हाउस' आदित्य बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला का बंगला है. समुद्र के ठीक सामने बना यह ऐतिहासिक और खूबसूरत बंगला अपने बड़े-बड़े बगीचों, शानदार वास्तुकला और आलीशान डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसकी अनुमानित कीमत 400 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच है.



ये खूबसूरत और भव्य घर सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक तकनीक, बेहतरीन आर्किटेक्चर और बेमिसाल विलासिता का प्रतीक हैं. समय के साथ भले ही इनकी मार्केट वैल्यू बदलती रहे, लेकिन इनकी भव्यता और इनसे जुड़ी कहानियां हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं.