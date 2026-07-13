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5 Most Expensive Houses In India: ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे घर, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

भारत में कई ऐसे आलीशान और भव्य प्राइवेट घर हैं, जो अपनी वास्तुकला, मॉडर्न सुख-सुविधाओं और अरबों-करोड़ों की भारी-भरकम कीमत के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. इन घरों में हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर दुनिया भर की हर ऐशो-आराम की चीजें मौजूद हैं. आइए, देश के इन 5 सबसे महंगे और आलीशान घरों के बारे में करीब से जानते हैं…


By: Shivani Singh | Last Updated: July 13, 2026 6:41:09 PM IST

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5. जटिया हाउस (मुंबई)

मुंबई के सबसे महंगे और आलीशान इलाके मालाबार हिल में स्थित 'जटिया हाउस' आदित्य बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला का बंगला है. समुद्र के ठीक सामने बना यह ऐतिहासिक और खूबसूरत बंगला अपने बड़े-बड़े बगीचों, शानदार वास्तुकला और आलीशान डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसकी अनुमानित कीमत 400 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच है.

ये खूबसूरत और भव्य घर सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक तकनीक, बेहतरीन आर्किटेक्चर और बेमिसाल विलासिता का प्रतीक हैं. समय के साथ भले ही इनकी मार्केट वैल्यू बदलती रहे, लेकिन इनकी भव्यता और इनसे जुड़ी कहानियां हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं.

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4. लिंकन हाउस (मुंबई)

दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी इलाके में समुद्र किनारे स्थित 'लिंकन हाउस' का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है. कभी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US Consulate) रही इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला ने खरीदा था. यह आलीशान महलनुमा बंगला करीब ₹750 करोड़ की कीमत के साथ देश के सबसे महंगे घरों में शुमार है.

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3. एबोड (मुंबई)

बिजनेस टायकून अनिल अंबानी का आलीशान घर 'एबोड' (Abode) मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित है. अपनी बेहतरीन वास्तुकला और शानदार इंटीरियर के लिए मशहूर इस 17 मंजिला इमारत में वर्ल्ड-क्लास जिम, एक बड़ा स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब और हर तरह की प्रीमियम सुविधाएं मौजूद हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वैल्यू करीब ₹5,000 करोड़ है.

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2. जेके हाउस (मुंबई)

रेमंड ग्रुप के गौतम सिंघानिया का आशियाना 'जेके हाउस' मुंबई के बेहद पॉश इलाके ब्रीच कैंडी में स्थित है. यह शानदार 30 मंजिला इमारत अपने आप में लग्जरी की मिसाल है. इस घर में एक हेलीपैड, स्विमिंग पूल, एक समर्पित स्पोर्ट्स एरिया और गाड़ियों के लिए एक बड़ा प्राइवेट म्यूजियम/पार्किंग स्पेस मौजूद है। इसकी कीमत करीब ₹6,000 करोड़ बताई जाती है.

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1. एंटीलिया (मुंबई)

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का घर 'एंटीलिया' न सिर्फ भारत का सबसे महंगा घर है, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से एक है. 27 मंजिला इस गगनचुंबी इमारत में तीन हेलीपैड, मल्टी-लेवल पार्किंग, एक प्राइवेट थिएटर, स्विमिंग पूल, स्पा और बर्फ की फुहार छोड़ने वाला 'स्नो रूम' जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं. इसकी अनुमानित कीमत ₹17000 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जाती है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य रिपोर्टों पर आधारित है. किसी भी जानकारी या आंकड़ों की पूरी सटीकता के लिए संबंधित एक्सपर्ट्स से सलाह ली जा सकती है. inkhabar.com इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है.

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