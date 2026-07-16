भारत के 5 ‘दुश्मन’ अंपायर, जिन्हें देख खौल उठता है भारतीय फैंस का खून! एक पाकिस्तानी भी शामिल
India Controversial Umpires: क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों से दबाव में गलती हो जाती है. इसी तरह अंपायर्स भी कभी-कभी दबाव में आकर कुछ गलत फैसले सुना देते हैं, जिससे मैच का पूरा रुख बदल जाता है. इनमें से ज्यादातर गलतियां छोटी हैं, जो छिप जाती हैं. हालांकि कुछ बड़ी गलतियां होती हैं, जिसे फैंस कभी भुला नहीं पाते हैं. क्रिकेट इतिहास में अभी तक कई बार खराब अंपायरिंग देखने को मिली है. अंपायर की गलतियों का खामियाजा कई बार भारतीय खिलाड़ियों और टीम को भी भुगतना पड़ा है. यहां तक की महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी अंपायर की गलतियों से परेशान हुए हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसे 5 अंपायर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं.
स्टीव बकनर
साल 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सिडनी टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के अंपायर स्टीव बकनर ने 2 बड़ी गलतियां कीं, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा. स्टीव बकनर ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज एंड्रयू साइमंड्स को ईशांत शर्मा की गेंद पर आउट होने के बाद भी नॉटआउट दिया था. इसके बाद साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए शतकीय पारी खेली दी. इसके अलावा जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, तो उन्होंने सौरव गांगुली को गलत 'कॉट बिहाइंड' आउट दिया था, जबकि रिप्ले में साफ दिखा कि बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा था. इस एक फैसले ने मैच का रुख बदल दिया और भारत को हार झेलनी पड़ी. स्टीव बनकर ने खुद एक इंटरव्यू में अपनी गलतियों को माना था.
बिली बाउडन
न्यूजीलैंड के बिली बाउडन भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था, जबकि गेंद स्टंप से बाहर जा रही थी. इस बड़े मैच में गलत फैसला देने पर बाउडन की अंपायरिंग पर सवाल उठे थे.
डेरिल हार्पर
इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डेरिल हार्पर का नाम भी शामिल है, जिनके फैसले से कई बार भारतीय टीम को नुकसान हुआ है. उन्होंने साल 1999 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन तेंदुलकर 'शोल्डर बिफोर विकेट' के आधार पर आउट दे दिया था. गेंद ज्यादा नहीं उठी और नीचे रहते हुए सीधे सचिन के कंधे पर जा लगी. डेरिल हार्पर ने सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट दे दिया. हालांकि रिव्यू में उनका फैसला गलत साबित हुआ. इतना ही नहीं, साल 2011 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के पहले टेस्ट मैच के दौरान, डेब्यू कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार गेंदबाजी करते समय बार-बार पिच के सुरक्षित क्षेत्र (डेंजर एरिया) पर दौड़ रहे थे. इसके चलते उन्होंने प्रवीण कुमार को उस पारी में गेंदबाजी करने से रोक दिया था, जिसको लेकर उनकी एमएस धोनी से खूब बहस हुई थी.
अलीम डार
पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार भी भारतीय फैंस को पसंद नहीं हैं. दरअसल, साल 2011 में भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे मैच में एबी डिविलियर्स ने जहीर खान की गेंद पर बल्ला लगाया था और गेंद सीधे सचिन तेंदुलकर के हाथों में चली गई थी. भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन अलीम डार ने डिविलियर्स को नॉटआउट करार दिया. इस फैसले से भारतीय फैंस पाकिस्तानी अंपायर से काफी गुस्सा हुए थे.
विनीत कुलकर्णी
भारतीय अंपायर विनीत कुलकर्णी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. साल 2015 में अंपायर विनीत कुलकर्णी के गलत फैसलों के कारण साउथ अफ्रीका के मैच विजेता खिलाड़ी जेपी डुमिनी को 2 जीवन मिले थे. जब वह पहली बार आउट हुए थे, तो 5 रन पर खेल रहे थे. इसके बाद 17वें ओवर में भी वह आउट हो जाते हैं, लेकिन अंपायर नॉटआउट करार दे देते हैं. इसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा था. भारत के कप्तान एमएस धोनी ने भी अंपायर के फैसलों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी.