भारत के 5 ‘दुश्मन’ अंपायर, जिन्हें देख खौल उठता है भारतीय फैंस का खून! एक पाकिस्तानी भी शामिल

डेरिल हार्पर

इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डेरिल हार्पर का नाम भी शामिल है, जिनके फैसले से कई बार भारतीय टीम को नुकसान हुआ है. उन्होंने साल 1999 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सचिन तेंदुलकर 'शोल्डर बिफोर विकेट' के आधार पर आउट दे दिया था. गेंद ज्यादा नहीं उठी और नीचे रहते हुए सीधे सचिन के कंधे पर जा लगी. डेरिल हार्पर ने सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट दे दिया. हालांकि रिव्यू में उनका फैसला गलत साबित हुआ. इतना ही नहीं, साल 2011 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के पहले टेस्ट मैच के दौरान, डेब्यू कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार गेंदबाजी करते समय बार-बार पिच के सुरक्षित क्षेत्र (डेंजर एरिया) पर दौड़ रहे थे. इसके चलते उन्होंने प्रवीण कुमार को उस पारी में गेंदबाजी करने से रोक दिया था, जिसको लेकर उनकी एमएस धोनी से खूब बहस हुई थी.