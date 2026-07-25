80 के दशक की 5 सेलिब्रिटीज, जिनकी खूबसूरती का नहीं था कोई मुकाबला; उन्हें देख ठहर जाती थीं निगाहें
Hollywood Celebrities: 80 का दशक सिर्फ रंग-बिरंगी फैशन और शानदार संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों के लिए भी याद किया जाता है. उस दौर की इन हसीनाओं ने अपनी अदाकारी, आकर्षक अंदाज और बेहतरीन स्टाइल से लाखों लोगों का दिल जीता. फिल्मों से लेकर फैशन तक, इन सितारों ने अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी उनकी खूबसूरती और चार्म की मिसाल दी जाती है.
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साल 1980 में आई फिल्म 'ब्लू लैगून' जैसी फिल्मों से मशहूर ब्रुक शील्ड्स 80 के दशक में एक आइकॉन और खूबसूरत अभिनेत्री के तौर पर मशहूर थीं. उन्हें अपनी खास आइब्रो और केल्विन क्लाइन के विज्ञापनों की वजह से वह उस दशक का एक जाना-माना चेहरा बन गईं. आज एक्ट्रेस 61 वर्ष की हैं.
मिशेल फाइफर
मिशेल फाइफर अपनी बेमिसाल खूबसूरती और शानदार अभिनय के दम पर 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल रहीं. उन्होंने 1983 की फिल्म 'स्कारफेस' में गैंगस्टर की प्रेमिका एलवीरा हैनकॉक का किरदार निभाया, जिसने उन्हें रातोंरात एक ग्लैमरस और प्रतिभाशाली स्टार के रूप में पहचान दिलाई. वह अपने जमाने में कई हसीनाओं को टक्कर देती थीं.
एले मैकफर्सन
"द बॉडी" के नाम से मशहूर, एले मैकफर्सन ने 80 के दशक में एक बेहतरीन सुपरमॉडल के तौर पर राज किया. उन्होंने 'स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड' के कवर पर जगह बनाई और दुनिया भर में रैंप वॉक किया. अपनी बिजनेस समझ के साथ, उन्होंने अपने शानदार लुक्स को एक यादगार पहचान में बदल दिया.
मेग रयान
मेग रयान को फिल्म 'गर्ल नेक्स्ट डोर' से पहचाना जाता था. 80 के दशक की रोमांटिक-कॉमेडी फ़िल्मों की क्वीन बना दिया. 'टॉप गन' (1986) से लेकर 'व्हेन हैरी मेट सैली' (1989) तक, उनके चुलबुले अंदाज़ और आकर्षण ने उन्हें हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन लीडिंग लेडी बना दिया. उनकी खूबसूरती के चर्चे अक्सर हॉलीवुड इंडस्ट्री में होते थे.
कर्टनी कॉक्स
कर्टनी कॉक्स को साल 1984 में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के सुपरहिट गाने 'Dancing in the Dark' के म्यूजिक वीडियो से जबरदस्त पहचान मिली. इस वीडियो में उनकी मासूम मुस्कान, आकर्षक व्यक्तित्व और सहज अंदाज़ ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके बाद वह 80 के दशक की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं और अमेरिका की चहेती स्टार बनकर उभरीं.