80 के दशक की 5 सेलिब्रिटीज, जिनकी खूबसूरती का नहीं था कोई मुकाबला; उन्हें देख ठहर जाती थीं निगाहें

Hollywood Celebrities: 80 का दशक सिर्फ रंग-बिरंगी फैशन और शानदार संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों के लिए भी याद किया जाता है. उस दौर की इन हसीनाओं ने अपनी अदाकारी, आकर्षक अंदाज और बेहतरीन स्टाइल से लाखों लोगों का दिल जीता. फिल्मों से लेकर फैशन तक, इन सितारों ने अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी उनकी खूबसूरती और चार्म की मिसाल दी जाती है.