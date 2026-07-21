वजन घटाने से एनर्जी बढ़ाने तक… रोज सुबह पीना शुरू करें मात्र एक कप यह चाय, 5 बीमारियों का बिगड़ जाएगा खेल

Lemon Tea Health Benefits: अगर आपकी सुबह भी एक कप चाय के बिना अधूरी लगती है, तो अब अपनी पसंद में थोड़ा-सा बदलाव करने का समय आ गया है. दूध वाली चाय की जगह लेमन टी को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाकर आप स्वाद के साथ सेहत का भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर लेमन टी शरीर को तरोताजा रखने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मददगार मानी जाती है. यही वजह है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं. आखिर लेमन टी में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे पीने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं और इसे पीने का सही समय क्या है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.