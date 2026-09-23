मर्डर का रहस्य हो या खूंखार एक्शन, दिमाग घुमा देंगी ये 5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, आखिरी मिनट तक नहीं खुलेगा राज!

जोसेफ

एम पद्मकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जोसेफ' साल 2018 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म जोसेफ की कहानी बयां करती है, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि उसे एक रोमांचक हत्या की जांच में खींच लाती है. इसके बाद जो कुछ होता है वह न केवल उसका जीवन बदल देता है बल्कि जोजू जॉर्ज के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक को भी सामने लाता है, जो सस्पेंस और भावनाओं से भरपूर है.