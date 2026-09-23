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मर्डर का रहस्य हो या खूंखार एक्शन, दिमाग घुमा देंगी ये 5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, आखिरी मिनट तक नहीं खुलेगा राज!

Malayalam Thriller Movies: मलयालम इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानियां लोगों का ध्यान खींचती नजर आती हैं. आज हम आपको मलयालम सिनेमा की कुछ थ्रिलर-संस्पेंस फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो आपका दिमाग घुमा सकती हैं. फिल्म के आखिरी मिनट तक नहीं खुलेगा राज. आइए जानते हैं, उन फिल्मों के नाम.


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 23, 2026 4:29:43 PM IST

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1/5

दृश्यम

जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित फिल्म 'दृश्यम' मलयालम सिनेमा की बेस्ट थ्रिलर फिल्मों में से एक है. साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने फिल्म में जॉर्जकुट्टी का किरदार निभाया है, जो एक साधारण केबल टीवी ऑपरेटर है. उसकी जिंदगी में तब नाटकीय मोड़ आता है जब उसका परिवार एक अपराध में उलझ जाता है. फिल्म के हर सीन में एक अलग ही रोमांच रहता है.

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2/5

मारेसन

सुधीश शंकर के निर्देशन में साल 2025 में फिल्म 'मारेसन' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में फहाद फासिल मुख्य निभाई है. फिल्म में फहाद फासिल ने एक शातिर चोर की भूमिका निभाई है, जो अल्ज़ाइमर से पीड़ित एक बूढ़े को निशाना बनाता है, जिसे शहर से बाहर जाना है. लेकिन अपने शिकार को लूटने की कोशिश, पागलपन और हिंसा भरी यात्रा में बदल जाती है.

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3/5

थीवरम

रूपेश पीथमबरन की फिल्म 'थीवरम' बदले की दुनिया में उतरती है, जहां अतीत से त्रस्त एक व्यक्ति बड़ी सावधानी से अपनी चालें चलता है. कहानी में कई मोड़ आते हैं जो अंत तक रहस्य को गहराते जाते हैं.

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4/5

जोसेफ

एम पद्मकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जोसेफ' साल 2018 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म जोसेफ की कहानी बयां करती है, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि उसे एक रोमांचक हत्या की जांच में खींच लाती है. इसके बाद जो कुछ होता है वह न केवल उसका जीवन बदल देता है बल्कि जोजू जॉर्ज के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक को भी सामने लाता है, जो सस्पेंस और भावनाओं से भरपूर है.

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5/5

अंजाम पतिरा

यह एक रोमांचक क्राइम थ्रिलर है जिसमें अपराध विज्ञानी अनवर हुसैन पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने वाले एक रहस्यमय सीरियल किलर का पीछा करते हैं. रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है.

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