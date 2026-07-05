IPL में मचाया धमाल, लेकिन टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, इन 5 खिलाड़ियों के साथ हुआ ‘अन्याय’!

Team India Selection: मौजूदा समय में भारत की टी20 टीम बुरे दौर से गुजर रही है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा है. पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भी हार झेलनी पड़ी. पिछले 4 मैचों में भारत को 3 हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है. इस खराब प्रदर्शन को लेकर टीम इंडिया की स्क्वाड पर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारत की टी20 टीम में वापसी या डेब्यू के हकदार थे.