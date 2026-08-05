जब काजोल ने DDLJ टाइटल को कह दिया टपोरी, ‘3 इडियट्स’ में होनी थी एक्ट्रेस की कास्टिंग लेकिन…जानिए Kajol के बारे में 5 रोचक बातें

DDLJ टाइटल को टपोरी कहा था

साल 1995 में आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' रिलीज हुई थी. इस फिल्म के टाइटल के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. फिल्म की अभिनेत्री काजोल को पहले यह नाम शुरुआत में खास पसंद नहीं आया और उन्होंने मजाक में इसे 'टपोरी' टाइटल कहा था. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का यह प्रतिष्ठित टाइटल अभिनेत्री किरण खेर ने सुझाया था.