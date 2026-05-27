गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy

नौतपा की बेतहाशा गर्मी में अक्सर खाना खाने का मन नहीं करता; खासतौर पर तला-भुना और मसालेदार खाना. इस टाइम हल्का और आसानी से पचने वाला खाना जैसे कर्ड राइस, फ्रूट सलाद, छाछ आदि का सेवन विशेष फायदेमंद माना जाता है. ये भोजन और ड्रिंक्स गर्मी में शरीर को हाइड्रेट तो रखते ही हैं साथ ही एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करते हैं.