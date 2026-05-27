  • Home>
  • Gallery»
  • गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy

गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy

नौतपा की बेतहाशा गर्मी में अक्सर खाना खाने का मन नहीं करता; खासतौर पर तला-भुना और मसालेदार खाना. इस टाइम हल्का और आसानी से पचने वाला खाना जैसे कर्ड राइस, फ्रूट सलाद, छाछ आदि का सेवन विशेष फायदेमंद माना जाता है. ये भोजन और ड्रिंक्स गर्मी में शरीर को हाइड्रेट तो रखते ही हैं साथ ही एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करते हैं.


By: Shivangi Shukla | Published: May 27, 2026 4:18:19 PM IST

Follow us on
Google News
छाछ - Photo Gallery
1/5

छाछ

गर्मी में जब कुछ खाने-पीने का मन न करे उस टाइम छाछ पीना एक बढ़िया विकल्प है. छाछ में भुना जीरा और काला नमक मिलाकर पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है, साथ ही ये खाना पचने में भी सहायता करती है.

You Might Be Interested In
खिचड़ी - Photo Gallery
2/5

खिचड़ी

गर्मी में लोग हल्के और सुपाच्य भोजन को ही तरजीह देते हैं और मूंग दाल खिचड़ी हल्के खाने के ऑप्शन में बेस्ट है. इसे चटनी और रायता के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

लस्सी - Photo Gallery
3/5

लस्सी

गर्मियों में अक्सर भूख लगने पर भी कुछ पीने का ही मन करता है. दही की मीठी लस्सी थोड़ी हेवी होती है. यह पेट तो भर्ती ही है साथ में पेट को ठंडा भी रखती है. इसलिए शाम के टाइम जब कुछ खाने का मन करे तो आप लस्सी पी सकते हैं.

You Might Be Interested In
तरबूज - Photo Gallery
4/5

तरबूज

गर्मियों में जिस टाइम कुछ भी खाने का मन न करे उस टाइम आप एक प्लेट तरबूज खा लीजिये. ठंडा और मीठा तरबूज तुरंत पेट भरता है और हाइड्रेशन प्रदान करता है.

You Might Be Interested In
कर्डराइस - Photo Gallery
5/5

कर्डराइस

गर्मी में जब दोपहर में कुछ भी खाने का मन न करे या कुछ हल्का खाने का मन करे तो कर्ड राइस इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है. कर्ड राइस में हींग, सरसों और करी पत्ता का तड़का लगाकर खाएं तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है.

Tags:
healthlifestyleSummer Foods
गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy - Photo Gallery
गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy - Photo Gallery
गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy - Photo Gallery
गर्मियों में नहीं रास आता खाना! ट्राई करिये ये 5 हल्के और सुपाच्य भोजन, पेट रहेगा ठंडा और मिलेगी instant energy - Photo Gallery