टीम इंडिया के 5 ‘गेम चेंजर’, जो श्रीलंका के खिलाफ अकेले पलट देंगे मैच, एक भी चला तो भारत की जीत तय!

IND vs SL Test Series: भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना जरूरी है. ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ी जमकर सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में अनुभवी खिलाड़ियों पर ज्यादा दारोमदार रहेगा, जो लंबे समय से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के वो 5 खिलाड़ी, जो अकेले के दम पर श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं.