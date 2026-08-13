टीम इंडिया के 5 ‘गेम चेंजर’, जो श्रीलंका के खिलाफ अकेले पलट देंगे मैच, एक भी चला तो भारत की जीत तय!
IND vs SL Test Series: भारतीय टीम 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए जीत हासिल करना जरूरी है. ऐसे में भारतीय टीम के खिलाड़ी जमकर सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में अनुभवी खिलाड़ियों पर ज्यादा दारोमदार रहेगा, जो लंबे समय से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के वो 5 खिलाड़ी, जो अकेले के दम पर श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं.
मोहम्मद सिराज
मोहम्मद सिराज इस सीरीज में भारतीय टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज श्रीलंका के खिलाफ पेस अटैक की कमान संभालेंगे. सिराज के नाम 46 मैचों में 140 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया था. ऐसे में श्रीलंका दौरे पर भी टीम इंडिया को सिराज से काफी उम्मीदें होंगी. वैसे भी सिराज को श्रीलंका के खिलाफ खेलना रास आता है.
ऋषभ पंत
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. उन्होंने कई मुकाबलों में खुद के दम पर भारत को जीत दिलाई है. वह भारतीय टीम के लिए एक्स-फैक्टर हैं, जो जरूरत पड़ने पर काउंटर-अटैक कर सकते हैं. खासकर उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेले रखता है.
रविंद्र जडेजा
इस लिस्ट में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का भी नाम शामिल है. रविंद्र जडेजा गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं. उनकी सटीक गेंदबाजी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है. साथ ही वह मुश्किल परिस्थितियों में टीम की पारी को भी संभाल सकते हैं.
शुभमन गिल
भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज में टीम इंडिया के सबसे अहम बल्लेबाज होंगे. वह मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को चलाते हैं. शुभमन गिल का हालिया फॉर्म भी शानदार है. उन्होंने वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसके अलावा टेस्ट में उनका शानदार रिकॉर्ड है. अगर शुभमन गिल का बल्ला चलता है, तो वह अकेले के दम पर श्रीलंकाई गेंदबाजों की सारी तैयारी पर पानी फेर सकते हैं.
कुलदीप यादव
भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. अगर कुलदीप यादव की फिरकी चलती है, तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों की रणनीति फेल हो जाएगी. कुलदीप के नाम टेस्ट में 18 मैचों में 79 विकेट दर्ज हैं.