भारत के 5 फ्लॉप खिलाड़ी, जिनका वनडे टीम से कटेगा पत्ता! इंग्लैंड में हार की मिलेगी सजा
Flop Indian Player In England: भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में व्हाइटवॉश के बाद वनडे में भी 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. टी20 में हार के बाद उम्मीद थी कि वनडे सीरीज में टीम इंडिया इंग्लैंड से बदला लेगी. भारत ने पहला वनडे मैच जीत भी लिया, लेकिन फिर अगले दोनों मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में भारत के कई खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. अब इन फ्लॉप खिलाड़ियों को भारत की अगली वनडे सीरीज से बाहर किया जा सकता है. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…
शिवम दुबे
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ऑलराउंडर शिवम दुबे का आता है. इंग्लैंड दौरे पर शिवम दुबे टी20 सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वनडे सीरीज में भी बुरी तरह फ्लॉप रहे. उन्होंने 12 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करते हुए 4.92 की इकोनॉमी से 2 विकेट हासिल किए, लेकिन बल्लेबाजी से एक भी रन नहीं बना पाए. हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी की वापसी के बाद शिवम दुबे का वनडे टीम से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है.
वाशिंग्टन सुंदर
भारत के स्पिन ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर भी इंग्लैंड दौरे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. पहले मैच में अर्धशतक लगाने के अलावा उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा. खासकर गेंदबाजी में भी उन्होंने निराश किया. इतना ही नहीं, दूसरे वनडे मैच में वह चोटिल भी हो गए, जिसके चलते तीसरे वनडे से बाहर हो गए. टीम मैनेजमेंट 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रविंद्र जडेजा को वापस मौका दे सकती है या फिर किसी दूसरे ऑलराउंडर पर दांव लगा सकती है.
प्रिंस यादव
भारत के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. प्रिंस यादव को इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज के लिए हर्षित राणा की जगह मौका मिला था. लॉर्ड्स में आखिरी वनडे मैच में प्रिंस यादव को खेलने का मौका भी मिला, लेकिन वे कुछ खास नहीं कर पाए. उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 1 विकेट लेकर 79 रन लुटा दिए. ऐसे में उनका वनडे टीम के बाहर होना तय माना जा रहा है.
गुरनूर बरार
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के लिए इंग्लैंड दौरा काफी अनुभव के लिहाज से काफी अच्छा रहा. उन्होंने इस दौरे पर तीनों वनडे मैच खेले, जिनमें शुरुआती 2 मुकाबलों में 4 विकेट लिए, लेकिन काफी महंगे साबित हुए. इतना ही नहीं, तीसरे वनडे मैच में गुरनूर बरार ने 10 ओवर में 97 रन लुटाए और कोई भी विकेट नहीं ले पाए. ऐसे में गुरनूर बरार की जगह मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है, जिनके पास विदेशी सरजमीं पर खेलना का अच्छा अनुभव है.
ईशान किशन
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. हालांकि उनके वनडे टीम से बाहर होने के 50-50 चांस हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करते हुए शतक लगाया था, लेकिन इंग्लैंड में फ्लॉप साबित हुए. ईशान किशन 2 मैचों में सिर्फ 15 रन ही बनाए पाए, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर नजर आया. ऐसे में टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत या संजू को मौका दे सकती है, जो मिडिल ऑर्डर में रन बना सकते हैं.
भारत की अगली वनडे सीरीज
भारतीय टीम अगली वनडे सीरीज सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी. यह सीरीज भारत में खेली जाएगी, जो 27 सितंबर को शुरू होगी. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को होगा.