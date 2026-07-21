भारत के 5 फ्लॉप खिलाड़ी, जिनका वनडे टीम से कटेगा पत्ता! इंग्लैंड में हार की मिलेगी सजा

Flop Indian Player In England: भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में व्हाइटवॉश के बाद वनडे में भी 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. टी20 में हार के बाद उम्मीद थी कि वनडे सीरीज में टीम इंडिया इंग्लैंड से बदला लेगी. भारत ने पहला वनडे मैच जीत भी लिया, लेकिन फिर अगले दोनों मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में भारत के कई खिलाड़ियों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. अब इन फ्लॉप खिलाड़ियों को भारत की अगली वनडे सीरीज से बाहर किया जा सकता है. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…