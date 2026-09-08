Age Fraud Case: क्रिकेट में उम्र का ‘खेल’! एज फ्रॉड केस में फंसे 5 भारतीय प्लेयर, 2 ने खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

Age Fraud Case: BCCI ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लेग स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन लगाया है. यह कार्रवाई उम्र में धोखाधड़ी के मामले में की गई. रोहित यादव ने भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल होने के लिए अपनी उम्र में हेरफेर किया. इसका पता चलने पर बोर्ड ने रोहित को 2 साल के लिए बैन कर दिया. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब भारत में इस तरह का मामला सामने आया है. इससे पहले भी भारत के कई खिलाड़ी उम्र छिपाने के मामले में पकड़े जा चुके हैं. इनमें से 2 खिलाड़ी तो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं.