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Age Fraud Case: क्रिकेट में उम्र का ‘खेल’! एज फ्रॉड केस में फंसे 5 भारतीय प्लेयर, 2 ने खेला इंटरनेशनल क्रिकेट

Age Fraud Case: BCCI ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के लेग स्पिनर रोहित यादव पर 2 साल का बैन लगाया है. यह कार्रवाई उम्र में धोखाधड़ी के मामले में की गई. रोहित यादव ने भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल होने के लिए अपनी उम्र में हेरफेर किया. इसका पता चलने पर बोर्ड ने रोहित को 2 साल के लिए बैन कर दिया. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब भारत में इस तरह का मामला सामने आया है. इससे पहले भी भारत के कई खिलाड़ी उम्र छिपाने के मामले में पकड़े जा चुके हैं. इनमें से 2 खिलाड़ी तो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं.


By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 5:16:13 PM IST

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अंकित बावने. - Photo Gallery
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अंकित बावने

भारतीय बल्लेबाज अंकित बावने साल 2011 में उम्र में गड़बड़ी के मामले में दोषी पाए गए थे. इसके चलते BCCI ने अंकित को भारतीय अंडर-19 टीम से हटा दिया गया था. दरअसल, अंकित के पासपोर्ट में लिखी बर्थ डेट उनके जन्म प्रमाण पत्र और BCCI के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थी. उनका कहना है कि जिस एजेंट ने पासपोर्ट बनवाया, उसने गलत डेट लिख है. हालांकि सिलेक्टर्स ने अंकित को तुरंत बाहर कर दिया और उन्मुक्त चंद को कप्तानी सौंप दी.

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प्रिंस यादव

भारतीय तेज गेंदबाज प्रिंस यादव भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया है. प्रिंस को साल 2019 में एज फ्रॉड केस में दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था. BCCI ने CBSE सर्टिफिकेट के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें उनकी जन्म तिथि 10 जून 1996 बताई गई थी, जबकि प्रिंस के जन्म प्रमाण पत्र में डेट 12 दिसंबर, 2001 लिखी हुई थी.

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रसिख सलाम डार

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज रसिख सलाम डार भी उम्र में धोखाधड़ी के मामले में बैन हो चुके हैं. रसिख ने जब साल 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए IPL में डेब्यू किया था, तो दस्तावेज की जांच में उनकी उम्र 2 साल कम पाई गई. इसकी वजह से बोर्ड ने रसिख को 2 साल के लिए बैन कर दिया. हालांकि बाद में रसिख सलाम ने शानदार वापसी की और RCB के लिए ट्रॉफी जीती.

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दिल्ली के बल्लेबाज मनजोत कालरा ने साल 2018 में भारत को अंडर-19 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने फाइनल में शतक लगाया था. हालांकि उम्र में फर्जीवाड़ा करने की वजह से कालरा को एक साल के लिए रणजी ट्रॉफी से सस्पेंड कर दिया गया था.

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नीतीश राणा

भारतीय स्टार बल्लेबाज नीतीश राणा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. नीतीश राणा के बर्थ डेट में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते BCCI ने उन्हें साल 2015 में दिल्ली की ओर से एज-ग्रुप टूर्नामेंट में खेलने पर रोक लगा थी. उनके साथ 21 अन्य क्रिकेटर्स पर भी यह कार्रवाई की गई थी. उनके घरेलू अंडर-एज ग्रुप के घरेलू टूर्नामेंट में भाग लेने पर बैन लगा दिया गया था. बता दें कि नीतीश राणा भी भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं.

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