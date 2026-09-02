5 भारतीय प्लेयर्स, जिनके साथ अजीत अगरकर ने की नाइंसाफी! लगातार प्रदर्शन के बाद भी नहीं दिया मौका

5 Players Ignored By Ajit Agarkar: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. इस टीम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ युवा चेहरों को मौका दिया गया है. हालांकि सिलेक्टर्स ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया, जो टीम इंडिया में चुने जाने के हकदार थे. ये खिलाड़ी लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया.