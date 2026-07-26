भारत के 5 क्रिकेटर, जिन्होंने फिल्मों भी आजमाया हाथ, कोई बना चाइल्ड आर्टिस्ट, तो किसी को मिला लीड रोल
Indian Cricketers In Movies: भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड का पुराना नाता रहा है. भारत के कई स्टार क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से शादी रचाई है. इनमें विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनकी पत्नियों ने बॉलीवुड में काम किया है. हालांकि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुद फिल्मों में काम किया. क्रिकेट मैदान के अलावा खिलाड़ियों ने बड़े पर्दे पर भी खूब धमाल मचाया है. ऐसे में आज हम आपको उन भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों में काम किया है.
संदीप पाटिल
इस लिस्ट में पहला नाम भारत की 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के स्टार बल्लेबाज संदीप पाटिल का आता है. वह साल 1985 में आई बॉलीवुड फिल्म 'कभी अजनबी थे' में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था. इस फिल्म में उनके अपोजिट मशहूर अभिनेत्री पूनम ढिल्लन थीं. खास बात यह है कि इसी फिल्म में उनके साथी क्रिकेटर सैयद किरमानी ने विलेन (खलनायक) का रोल निभाया था.
कपिल देव
भारत को पहला विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव भी बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं. कपिल देव ने 'इकबाल', 'मुझसे शादी करोगी', 'चैन कुली की मैन कुली' और 'स्टम्प्ड' जैसी फिल्मों में मजेदार भूमिकाएं निभाई हैं. इसके अलावा वह खुद पर बनी फिल्म 83 में भी ऑडियंस के तौर पर भी दिखाई दिए थे.
युवराज सिंह
भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह भी फिल्मों में काम कर चुके हैं. उन्होंने कुछ फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है. युवराज सिंह पंजाबी फिल्म 'मेहंदी शगना दी' और 'पुत्त सरदारन दे' में दिखाई दिए थे. इसके अलावा उन्होंने एनिमेटेड फिल्म जंबो में भी अपनी आवाज दी है.
हरभजन सिंह
भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. हरभजन सिंह भी क्रिकेट की दुनिया के अवाला फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं. उन्होंने 'भाजी इन प्रॉब्लम', 'सेकंड हैंड हसबैंड', 'फ्रेंडशिप' और 'डिक्कीलूना' जैसी फिल्मों में काम किया है.
अजय जडेजा
भारत के पूर्व ऑलराउंडर अजय जडेजा भी क्रिकेट से दूर होने के बाद एक्टिंग में हाथ आजमा चुके हैं. उन्होंने साल 2003 में आई बॉलीवुड फिल्म 'खेल' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल और सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टार नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने 'पल पल दिल के साथ' (2009) फिल्म में भी काम किया.