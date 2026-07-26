भारत के 5 क्रिकेटर, जिन्होंने फिल्मों भी आजमाया हाथ, कोई बना चाइल्ड आर्टिस्ट, तो किसी को मिला लीड रोल

Indian Cricketers In Movies: भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड का पुराना नाता रहा है. भारत के कई स्टार क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से शादी रचाई है. इनमें विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनकी पत्नियों ने बॉलीवुड में काम किया है. हालांकि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने खुद फिल्मों में काम किया. क्रिकेट मैदान के अलावा खिलाड़ियों ने बड़े पर्दे पर भी खूब धमाल मचाया है. ऐसे में आज हम आपको उन भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों में काम किया है.