भारत के 5 जांबाज क्रिकेटर, जो दर्द से कराहते मैदान पर उतरे, किसी का टूटा था जबड़ा, तो किसी की टूटी हड्डी

रोहित शर्मा

भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा कई बार इंजरी के बावजूद मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं. साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा के बाएं हाथ के अंगूठे में गंभीर चोट लगी थी. जिससे खून भी निकलने लगा था. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा. इस मुकाबले में जब भारतीय की पारी लड़खड़ाई, तो रोहित शर्मा टांगे लगे अंगूठे के साथ 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर गए. उन्होंने 28 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.