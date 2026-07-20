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भारत के 5 जांबाज क्रिकेटर, जो दर्द से कराहते मैदान पर उतरे, किसी का टूटा था जबड़ा, तो किसी की टूटी हड्डी

5 Indian Fighter Cricketers: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून और जज्बे की कहानी है. खिलाड़ियों को इस खेल से इतना प्यार है कि वह दर्द से कराहते हुए भी मैदान पर उतरने से पीछे नहीं हटते. भारत में भी कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, जो अपनी चोट की परवाह किए बिना देश के लिए खेलने के लिए बल्ला लेकर मैदान पर उतर गए. इससे वे दुनिया के करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए मिसाल बन गए. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी और क्या है उनकी कहानी…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 20, 2026 12:06:07 PM IST

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पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले. - Photo Gallery
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अनिल कुंबले

भारत को 1983 में पहली बार विश्व कप का खिताब जिताने वाले कप्तान अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं. साल 2002 में एंटीगुआ टेस्ट के दौरान मर्विन डिलन की एक तेज बाउंसर से अनिल कुंबले के जबड़े की हड्डी तोड़ टूट गई थी. डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन कुंबले ने मैदान छोड़कर अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था. कुंबले ने उस मैच में बल्लेबाजी भी की और फिर गेंदबाजी करते हुए ब्रायन लारा का अहम विकेट भी लिया. उनके शानदार प्रदर्शन से भारत ने मैच ड्रॉ कर दिया.

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ऋषभ पंत

जब भी भारत के फाइटर खिलाड़ियों की बात होगी, तो ऋषभ पंत का नाम जरूर आएगा. साल 2025 इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के दौरान क्रिस वोक्स की एक गेंद ऋषभ पंत के पैर पर लगी, जिससे उनके मेटाटार्सल में फ्रैक्चर हो गया था. डॉक्टर्स ने पंत को कुछ हफ्ते तक आराम करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद पंत अगले दिन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे. उन्होंने इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया.

जब भारतीय ओपनर रोहित शर्मा को लगी गंभीर चोट. - Photo Gallery
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रोहित शर्मा

भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा कई बार इंजरी के बावजूद मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं. साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में फील्डिंग के दौरान रोहित शर्मा के बाएं हाथ के अंगूठे में गंभीर चोट लगी थी. जिससे खून भी निकलने लगा था. इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा. इस मुकाबले में जब भारतीय की पारी लड़खड़ाई, तो रोहित शर्मा टांगे लगे अंगूठे के साथ 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतर गए. उन्होंने 28 गेंदों पर 51 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए.

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युवराज सिंह

भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह भारत को साल 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने कैंसर की गंभीर बीमारी के बावजूद भारत के लिए विश्व कप खेला. पूरे टूर्नामेंट के दौरान युवराज सिंह को सांस लेने में तकलीफ और खून की उल्टियां होने जैसी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद वे मैदान पर डटे रहे.

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वीवीएस लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली टेस्ट की दूसरी पारी में भारत को जीत के लिए 216 रन की जरूरत थी. भारत ने सिर्फ 124 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे समय में वीवीएस लक्ष्मण अपना बल्ला लेकर मैदान पर आए, जबकि उस समय वह पीठ के गंभीर दर्द से जूझ रहे थे. दर्द से कराहते हुए वीवीएस लक्ष्मण ने नाबाद 73 रनों की पारी खेली और भारत को 1 विकेट से जीत दिलाई.

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