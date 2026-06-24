भारत के 5 क्रिकेटर्स, जो 2 बार सेहरा पहन चढ़े घोड़ी, दो-दो हसीनाओं को बनाया हमसफर

Indian Cricketers Married Twice: भारत के कई स्टार खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान पर खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी आसान नहीं रही. कुछ भारतीय क्रिकेटर्स मैदान के बाहर अपनी जिंदगी की नई पारी यानी शादी के रिश्ते में फ्लॉप साबित रहे. इन क्रिकेटर्स की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और जल्दी ही टूट गई. इसके चलते उन खिलाड़ियों ने दूसरी शादी रचाई और नए रिश्ते की शुरुआत की. ऐसे में आज हम आपको उन क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं, बल्कि दो बार शादी रचाई. देखिए लिस्ट…