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भारत के 5 क्रिकेटर्स, जो 2 बार सेहरा पहन चढ़े घोड़ी, दो-दो हसीनाओं को बनाया हमसफर

Indian Cricketers Married Twice: भारत के कई स्टार खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान पर खूब नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी आसान नहीं रही. कुछ भारतीय क्रिकेटर्स मैदान के बाहर अपनी जिंदगी की नई पारी यानी शादी के रिश्ते में फ्लॉप साबित रहे. इन क्रिकेटर्स की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और जल्दी ही टूट गई. इसके चलते उन खिलाड़ियों ने दूसरी शादी रचाई और नए रिश्ते की शुरुआत की. ऐसे में आज हम आपको उन क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बार नहीं, बल्कि दो बार शादी रचाई. देखिए लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 24, 2026 11:22:48 AM IST

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पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल और बुलबुल साहा. - Photo Gallery
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अरुण लाल

इस लिस्ट में भारत के पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल का नाम सबसे पहले आता है. अरुण लाल ने अपने करियर में दो बार शादी रचाई है. उन्होंने पहली शादी रीना से की थी, जिनके साथ आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया था. इसके बाद अरुण लाल ने 66 साल की उम्र में खुद से 28 साल छोटी बुलबुल साहा से शादी रचाई.

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शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी. - Photo Gallery
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शिखर धवन

गब्बर के नाम से मशहूर पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने साल 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा (जोरावर) है. हालांकि साल 2023 में शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का तलाक हो गया. इसके बाद धवन की लाइफ में आयरलैंड की सोफी शाइन की एंट्री हुई. लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शिखर धवन ने फरवरी, 2026 में सोफी शाइन के साथ शादी रचा ली.

दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लीकल की शादी. - Photo Gallery
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दिनेश कार्तिक

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. दिनेश कार्तिक ने साल 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की थी. हालांकि कुछ सालों बाद निकिता वंजारा और मुरली विजय के अफेयर की बात सामने आई. इसकी वजह से कार्तिक और निकिता का तलाक हो गया. इसके बाद साल 2015 में कार्तिक ने स्क्वैश प्लेयर दीपिका पल्लीकल से दूसरी शादी रचा ली.

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मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी. - Photo Gallery
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मोहम्मद अजहरुद्दीन

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी दो बार शादी रचाई है. मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पहले साल 1987 में नौरीन से शादी की थी. हालांकि शादीशुदा रहते भी मोहम्मद अजहरुद्दीन का बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के साथ अफेयर चल रहा था. फिर आखिरकार साल 1996 में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी पहली वाइफ को तलाक देते हुए संगीता से शादी रचा ली.

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विनोद कांबली और एंड्रिया हेविट. - Photo Gallery
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विनोद कांबली

सचिन तेंदुलकर के साथी विनोद कांबली भी दो बार शादी कर चुके हैं. विनोद कांबली ने पहली शादी साल 1998 में अपनी नोएला लुईस से शादी की थी, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थीं. इसके कुछ समय बाद ही कांबली और लुईस के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते वे दोनों अलग हो गए. फिर विनोद कांबली ने फैशन मॉडल एंड्रिया हेविट से दूसरी शादी कर ली. शादी के बाद कांबली ने ईसाई धर्म भी अपना लिया. फिलहाल उनका एक बेटा भी है.

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