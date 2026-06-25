भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने तोड़ी मजहब की दीवार, दूसरे धर्म की लड़की से रचाई शादी

5 Cricketers Who Married Outside Religion: भारतीय स्टार क्रिकेटर्स मैदान पर अपने प्रदर्शन से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. कुछ भारतीय क्रिकेटर्स की लव स्टोरी काफी रोमांचक है, जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है. इनमें खासकर उन खिलाड़ियों की भी प्रेम कहानी शामिल है, जिन्होंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी रचाई है. दरअसल, भारत के कई क्रिकेटर्स ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की महिलाओं को अपना हमसफर बनाया है. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. देखिए लिस्ट…