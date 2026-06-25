भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने तोड़ी मजहब की दीवार, दूसरे धर्म की लड़की से रचाई शादी

भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने तोड़ी मजहब की दीवार, दूसरे धर्म की लड़की से रचाई शादी
5 Cricketers Who Married Outside Religion: भारतीय स्टार क्रिकेटर्स मैदान पर अपने प्रदर्शन से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. कुछ भारतीय क्रिकेटर्स की लव स्टोरी काफी रोमांचक है, जो किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है. इनमें खासकर उन खिलाड़ियों की भी प्रेम कहानी शामिल है, जिन्होंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी रचाई है. दरअसल, भारत के कई क्रिकेटर्स ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की महिलाओं को अपना हमसफर बनाया है. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. देखिए लिस्ट…
शिवम दुबे
भारत के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं. शिवम दुबे ने अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान से शादी रचाई है, जो एक मुस्लिम हैं. उन दोनों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से शादी की थी. जब दुबे ने पहली बार अपनी शादी के बारे में फैंस को जानकारी दी थी, तो हर कोई हैरान रह गया था.
अजीत अगरकर
भारत के पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर भी इस लिस्ट में शामिल हैं. अजीत अगरकर ने भी मुस्लिम लड़की से शादी रचाई है. उन्होंने अपने दोस्त की बहन फातिमा से साल 2007 में शादी की. अजीत अगरकर साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे.
सबा करीम
भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने साल 1989 में हिंदू लड़की रश्मि राय से शादी की थी. उन्होंने प्यार में मजहब की दीवार को तोड़ते हुए मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू लड़की को अपना हमसफर बनाया. सबा करीम बीसीसीआई में बड़े पद पर काम किया. इसके बाद वह कई मैचों में कमेंट्री करते भी दिखाई दिए.
मनोज प्रभाकर
भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर भी इस लिस्ट में शुमार हैं. मनोज प्रभाकर ने अपनी दूसरी शादी मशहूर एक्ट्रेस फरहीन से की थी, जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. शादी के बाद फरहीन फिल्मों से दूर हो गईं और बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया.
जहीर खान
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है. मुस्लिम होने के बावजूद जहीर खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे से शादी रचाई. उन दोनों ने साल 2017 में निकाह किया. सागरिका घाटगे बॉलीवुड फिल्म 'चक दे इंडिया' में काम कर चुकी हैं.