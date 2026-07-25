भारत के 5 मुस्लिम क्रिकेटर्स, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से रचाई शादी, दिग्गज कप्तान भी शामिल

Indian Cricketers Interfaith Marriage: अक्सर कहा जाता है कि प्यार के सामने धर्म और जाति की दीवार टूट जाती है. भारत के कई क्रिकेटर्स ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ से लेकर जहीर खान जैसे मुस्लिम क्रिकेटर्स ने दूसरे धर्म की लड़कियों को अपना हमसफर बनाया है. ऐसे में आज हम आपको उन 5 मुस्लिम क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की. देखें लिस्ट…