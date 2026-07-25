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भारत के 5 मुस्लिम क्रिकेटर्स, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से रचाई शादी, दिग्गज कप्तान भी शामिल

Indian Cricketers Interfaith Marriage: अक्सर कहा जाता है कि प्यार के सामने धर्म और जाति की दीवार टूट जाती है. भारत के कई क्रिकेटर्स ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ से लेकर जहीर खान जैसे मुस्लिम क्रिकेटर्स ने दूसरे धर्म की लड़कियों को अपना हमसफर बनाया है. ऐसे में आज हम आपको उन 5 मुस्लिम क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की. देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 25, 2026 11:25:30 AM IST

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मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर. - Photo Gallery
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मंसूर अली खान पटौदी

भारत के दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी रचाई थी. शर्मिला टैगोर बंगाल के हिंदू परिवार से आती हैं. उन दोनों ने साल 1968 में लव मैरिज की थी.

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सबा करीम

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने भी मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू लड़की से शादी रचाई है. उन्होंने साल 1989 में रश्मि राय से लव मैरिज की थी.

मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनकी वाइफ संगीता बिजलानी. - Photo Gallery
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मोहम्मद अजहरुद्दीन

भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान और बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी हिंदू लड़की को अपना हमसफर बनाया है. उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी रचाई है, जो हिंदू धर्म से आती हैं. हालांकि उन दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और साल 2010 में उनका तलाक हो गया.

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जहीर खान

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने भी हिंदू लड़की से शादी रचाई है. उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे को अपना हमसफर बनाया है. जहीर खान और सागरिका घाटगे ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में शादी की. जहीर खान एक मुस्लिम क्रिकेटर हैं, जबकि सागरिका घाटगे हिंदू धर्म से आती हैं.

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मोहम्मद कैफ

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. कैफ ने मुस्लिम क्रिकेटर होने के बावजूद हिंदू लड़की से शादी रचाई है. उन्होंने नोएडा की रहने वाली पूजा यादव से साल 2011 में शादी की थी.

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mohammad kaifZaheer Khan
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