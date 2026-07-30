अजिंक्य रहाणे के बाद अब कौन? ये 5 भारतीय खिलाड़ी भी जल्द कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा

अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. वह पिछले तीन सालों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे और उनकी वापसी की उम्मीदें भी समय के साथ कम होती जा रही थीं, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया. रहाणे के अलावा भी कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनकी टीम इंडिया में वापसी अब नामुमकिन सी लग रही है और वे आने वाले कुछ महीनों में संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. आइए ऐसे ही 5 भारतीय क्रिकेटरों पर नज़र डालते हैं.