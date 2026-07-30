अजिंक्य रहाणे के बाद अब कौन? ये 5 भारतीय खिलाड़ी भी जल्द कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा
अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. वह पिछले तीन सालों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे और उनकी वापसी की उम्मीदें भी समय के साथ कम होती जा रही थीं, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया. रहाणे के अलावा भी कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनकी टीम इंडिया में वापसी अब नामुमकिन सी लग रही है और वे आने वाले कुछ महीनों में संन्यास का ऐलान कर सकते हैं. आइए ऐसे ही 5 भारतीय क्रिकेटरों पर नज़र डालते हैं.
मोहम्मद शमी
मोहम्मद शमी भी अब चयनकर्ताओं के भविष्य के प्लान्स में शामिल नहीं दिखते हैं. यही वजह है कि घरेलू और अन्य स्तरों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें भारतीय टीम में वापसी का मौका नहीं मिल पा रहा है. इसी स्थिति को देखते हुए शमी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर पूरा ध्यान आईपीएल पर केंद्रित कर सकते हैं.
करुण नायर
सात साल के लंबे इंतज़ार के बाद करुण नायर को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में मौका मिला था. उन्हें चार पारियों में खेलने का अवसर मिला, लेकिन वे कोई बड़ा प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. नतीजतन, उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया. अब उनकी वापसी बेहद कठिन लग रही है और वे भी जल्द अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं.
इशांत शर्मा
इशांत शर्मा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल तेज़ गेंदबाज़ों में से एक रहे हैं. हालांकि, वे पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. अब 37 साल के हो चुके इशांत के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी की राह लगभग बंद सी लग रही है, इसलिए वे भी जल्द अपने संन्यास की घोषणा कर सकते हैं.
शार्दुल ठाकुर
शार्दुल ठाकुर का अंतरराष्ट्रीय करियर भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर नज़र आ रहा है. भारतीय टीम में अब हर्षित राणा और गुरनूर ब्रार जैसे नए और युवा तेज़ गेंदबाज़ों को प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में शार्दुल के लिए वापसी का रास्ता काफी मुश्किल दिख रहा है. वे कमेंट्री की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि वे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं.
भुवनेश्वर कुमार
भुवनेश्वर कुमार एक समय भारतीय टीम के मुख्य तेज़ गेंदबाज़ हुआ करते थे. हालांकि, अब वे टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं हैं. आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद वे राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं. भुवी खुद भी इस स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे जल्द ही संन्यास पर विचार कर सकते हैं.