भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिनका बॉलीवुड इश्क रह गया अधूरा, सालों तक रोमांस के बाद भी नहीं रचा पाए शादी

सौरव गांगुली और नगमा की अधूरी लव स्टोरी

भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने अपने बचपन के प्यार डोना गांगुली से शादी रचाई है. हालांकि इससे पहले वह बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा के प्यार में पड़ गए थे. उन दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में साल 1999 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लंदन में हुई थी. इसके बाद अगले 2 साल तक गांगुली और नगमा के बीच लिंक-अप की बहुत सी खबरें सामने आईं. इस बीच चेन्नई के पास एक मंदिर में दोनों को एक साथ पूजा (सर्पदोष निवारण पूजा) करते हुए देखा गया, जिसके बाद उनकी शादी की अफवाहें उड़ने लगीं. हालांकि किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की. इसके बाद गांगुली के परिवार ने उन पर दबाव बनाया, जिसके चलते उनका नगमा से रिश्ता खत्म हो गया. सौरव गांगुली ने कभी इस रिश्ते पर बयान नहीं दिया, लेकिन नगमा ने सालों बाद एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया था.