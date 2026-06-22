भारत के 5 क्रिकेटर्स, जिनका बॉलीवुड इश्क रह गया अधूरा, सालों तक रोमांस के बाद भी नहीं रचा पाए शादी
Indian Cricketers Failed Love Stories: भारत में क्रिकेटर्स और बॉलीवुड की जोड़ी खूब पसंद की जाती है. कई भारतीय क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और मॉडल्स से शादी रचाई है. इनमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, केएल राहुल और अथिया शेट्टी जैसी जोड़ियां शामिल हैं. हालांकि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी रहे हैं, जिनका प्यार अधूरा रह गया. ऐसे में आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस किया, लेकिन शादी नहीं कर पाए. देखिए लिस्ट…
रवि शास्त्री का अधूरा प्यार
भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रवि शास्त्री 80 के दशक में दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर्स में गिने जाते थे. उस समय लगभग हर लड़की उनसे मिलना चाहती थी. इसी दौरान रवि शास्त्री की मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह से हुई. कुछ ही समय में रवि शास्त्री और अमृता एक-दूसरे के प्यार में डूब गए. एक फिल्मी मैगजीन ने भी दोनों की रोमांटिक तस्वीर अपने कवर पेज पर छापकर दी. इसके बाद उन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें सामने आईं. हालांकि कुछ समय बाद ही अमृता सिंह ने अचानक से रवि शास्त्री को छोड़ दिया. फिर 1990 में रवि शास्त्री ने ऋतु सिंह से शादी कर ली, जबकि अमृता ने सैफ अली खान से शादी रचाई.
सौरव गांगुली और नगमा की अधूरी लव स्टोरी
भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने अपने बचपन के प्यार डोना गांगुली से शादी रचाई है. हालांकि इससे पहले वह बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा के प्यार में पड़ गए थे. उन दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में साल 1999 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लंदन में हुई थी. इसके बाद अगले 2 साल तक गांगुली और नगमा के बीच लिंक-अप की बहुत सी खबरें सामने आईं. इस बीच चेन्नई के पास एक मंदिर में दोनों को एक साथ पूजा (सर्पदोष निवारण पूजा) करते हुए देखा गया, जिसके बाद उनकी शादी की अफवाहें उड़ने लगीं. हालांकि किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की. इसके बाद गांगुली के परिवार ने उन पर दबाव बनाया, जिसके चलते उनका नगमा से रिश्ता खत्म हो गया. सौरव गांगुली ने कभी इस रिश्ते पर बयान नहीं दिया, लेकिन नगमा ने सालों बाद एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया था.
साक्षी से पहले इस हीरोइन के प्यार में डूबे थे धोनी
भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी साक्षी से शादी करने से पहले साउथ की हीरोइन राय लक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप में थे. IPL 2008 के दौरान धोनी और राय लक्ष्मी के अफेयर की खबरें सामने आई थीं. उन दोनों की मुलाकात IPL की एक पार्टी के दौरान हुई थी. एमएस धोनी ने कभी भी खुलकर इस रिश्ते पर बात नहीं की. हालांकि बाद में राय लक्ष्मी ने माना था कि उन्होंने कुछ समय के लिए धोनी को डेट किया था, लेकिन बाद साल 2009 में उनका ब्रेकअप हो गया. फिर साल 2010 में धोनी ने साक्षी से शादी कर ली.
युवराज सिंह का अधूरा प्यार
बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच से शादी करने से पहले भी युवराज सिंह का बॉलीवुड से कनेक्शन था. दरअसल, 2000 के दशक में युवराज सिंह और बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थीं. उन दोनों ने लगभग 4 साल तक डेट किया, जिसके बाद किम शर्मा ने युवराज सिंह से रिश्ता तोड़ दिया. फिर साल 2016 में युवराज सिंह ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच से शादी रचाई.
जहीर खान को भी नहीं मिला ईशा का प्यार
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ईशा शरवानी के मोहब्बत में डूब गए थे. उन दोनों की मुलाकात साल 2005 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे से लौटीं टीम इंडिया के लिए आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी. इस प्रोग्राम में ईशा शरवानी का डांस देखकर जहीर खान उन पर फिदा हो गए थे. इसके बाद उन दोनों ने एक-दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया. साल 2011-12 के बीच अचानक ईशा शरवानी और जहीर खान का ब्रेकअप हो गया. इसके बाद जहीर खान ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे से शादी रचा ली.