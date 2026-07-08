भारत के 5 ऐसे क्रिकेटर, जिन्हें केला खाना है काफी पसंद, मैदान पर क्यों देते हैं इस फल को तवज्जो?

क्रिकेट मैच के दौरान आपने कई बार खिलाड़ियों को ड्रिंक्स ब्रेक में केला खाते देखा होगा. कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ हल्की भूख मिटाने के लिए होता है, लेकिन असल वजह कुछ और है. केला खिलाड़ियों को तुरंत ताकत देता है, शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और लंबे समय तक मैदान पर एक्टिव रहने में काम आता है.आइए जानते हैं कि कौन कौन से भारतीय क्रिकेटर को केला खाना पसंद है.