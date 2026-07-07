भारत के वो 5 क्रिकेटर्स, जो वर्ल्ड कप जिताकर भी हुए टीम इंडिया से बाहर, आज कोई कमेंटेटर है तो कोई बना कोच

भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर देश को जीत दिलाई. हालांकि क्रिकेट में सिर्फ एक बड़े टूर्नामेंट का अच्छा प्रदर्शन लंबे समय तक टीम में जगह की गारंटी नहीं देता. समय के साथ फॉर्म, फिटनेस और टीम में बदलाव के कारण कई दिग्गज खिलाड़ियों को भी भारतीय टीम से बाहर होना पड़ा. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में.