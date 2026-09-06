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खौफनाक रात के लिए परफेक्ट हैं ये 5 हॉरर फिल्में, ‘द नन’ से ‘टॉक टू मी’ तक शामिल; देखें लिस्ट

Best Horror Movies: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आप इन 5 फिल्मों को देख सकते हैं, जो आपको डराने का वादा करती हैं. इस शैली में हॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में हैं जो हिंदी डब संस्करणों में उपलब्ध हैं. जानें उन फिल्मों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 6, 2026 11:23:18 PM IST

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द ग्रज

साल 2002 की ‘द ग्रज’ जापानी हॉरर फिल्म जू-ऑन: द ग्रज का रीमेक है, जिसका निर्देशन ताकाशी शिमिज़ू ने किया था. फिल्म एक नर्स की कहानी है, जो एक भयानक श्राप की चपेट में आ जाती है. आज भी यह हॉरर फिल्मों के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है.

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द रिंग

2002 में ‘द रिंग’ फिल्म रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन गोर वर्बिंस्की ने किया था. यह 1998 की जापानी फिल्म रिंग पर आधारित है. कहानी एक रहस्यमय वीडियो टेप की है, जिसे देखने वाले की सात दिनों में मौत हो जाती है. इसके बाद नायिका इस रहस्य को सुलझाने में जुट जाती है.

the conjuring - Photo Gallery
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द कॉन्ज्यूरिंग

जेम्स वान द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी. एड और लॉरेन वॉरेन के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है. इसमें पैट्रिक विल्सन, वेरा फार्मिगा, लिली टेलर, रॉन लिविंगस्टन और शानली कैसवेल ने एक ऐसे परिवार की भूमिका निभाई है, जिसे एक शैतान आतंकित कर रहा है.

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द नन

साल 2018 में फिल्म 'द नन' रिलीज हुई थी. यह हॉरर फिल्म द कंज्यूरिंग 2 का आध्यात्मिक रूपांतरण है और इसकी कहानी वैलाक की अवतार एक राक्षसी नन के इर्द-गिर्द घूमती है. कोरिन हार्डी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक डरावने किरदार की सबसे खौफनाक मौलिक कहानियों में से एक को दर्शाती है.

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टॉक टू मी

साल 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक संरक्षित हाथ का इस्तेमाल करके आत्माओं को बुलाना शुरू कर देते हैं. हालांकि, बाद में हालात बेहद बिगड़ जाते हैं जब वे हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं. इस फिल्म का निर्देशन डैनी और माइकल फिलिपौ ने किया है.

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horror movies
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