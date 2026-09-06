खौफनाक रात के लिए परफेक्ट हैं ये 5 हॉरर फिल्में, ‘द नन’ से ‘टॉक टू मी’ तक शामिल; देखें लिस्ट

टॉक टू मी

साल 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक संरक्षित हाथ का इस्तेमाल करके आत्माओं को बुलाना शुरू कर देते हैं. हालांकि, बाद में हालात बेहद बिगड़ जाते हैं जब वे हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं. इस फिल्म का निर्देशन डैनी और माइकल फिलिपौ ने किया है.