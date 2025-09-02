किडनी स्टोन से हैं परेशान?आजमाएं ये 5 नेचुरल जूस रेमेडीज

आज के समय में आधे से ज्यादा लोग किडनी स्टोन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके बढ़ने का कारण हमारे रोज के खानपान में भी छुपा है। रोज लोग कुछ न कुछ बाहर का खा लेते हैं और स्टोन ज्यादातर टमाटर के बीज खाने से या फिर कम पानी पीने, ज्यादा नमक खाने से भी बढ़ जाता है।