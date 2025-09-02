  • Home>
  • किडनी स्टोन से हैं परेशान?आजमाएं ये 5 नेचुरल जूस रेमेडीज

किडनी स्टोन से हैं परेशान?आजमाएं ये 5 नेचुरल जूस रेमेडीज

आज के समय में आधे से ज्यादा लोग किडनी स्टोन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके बढ़ने का कारण हमारे रोज के खानपान में भी छुपा है। रोज लोग कुछ न कुछ बाहर का खा लेते हैं और स्टोन ज्यादातर टमाटर के बीज खाने से या फिर कम पानी पीने, ज्यादा नमक खाने से भी बढ़ जाता है।

By: Komal Kumari Last Updated: September 2, 2025 13:00:32 IST
नींबू पानी

नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जो किडनी स्टोन को कम करने में मदद करता है।किडनी स्टोन को कम करने के लिए रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए, जिससे यूरिन साफ रहता है और स्टोन को खत्म करने में मदद मिलती है।

धनिया का जूस

धनिया को सिर्फ सब्जियों में डालने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसका जूस भी बनाया जाता है। इसके अंदर नैचुरल डिटॉक्सिफायर होता है, जो किडनी के लिए काफी फायदेमंद होता है।अगर आप एक मुट्ठी धनिया को उबालने के बाद उसे ठंडा करके सुबह-सुबह पिएं, तो स्टोन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है।

खीरे का जूस

खीरा हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और अगर आप रोज खीरे का जूस पीते हैं, तो उसमें मौजूद फाइबर आपकी किडनी को हेल्दी रखने में मदद करता है।

सेब का जूस

सेब में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी को साफ रखने में मदद करते हैं और साथ ही स्टोन को कम करने में सहायक होते हैं।

तुलसी का रस

तुलसी के अंदर नैचुरल डिटॉक्सिफायर होता है, जो पथरी को घोलने में और पेट को ठंडा रखने में मदद करता है।

आंवले का जूस

आंवले के जूस में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो किडनी की सफाई में और साथ ही गैस जैसी समस्याओं को भी खत्म करता है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

