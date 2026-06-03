रागी से बनने वाले 5 healthy food items, पोषण का खजाना हैं ये व्यंजन, देखें list
रागी (फिंगर मिलेट) एक अत्यंत पौष्टिक, ग्लूटेन-मुक्त अनाज है जो कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है. यह कर्नाटक और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में बनने वाला एक प्रमुख आहार है. इन दिनों ज्यादातर nutritionist और डाइटीशियन भी रागी से बने व्यंजनों को अपने भोजन में शामिल करने की सलाह देते हैं. यहां रागी से बनने वाले कुछ व्यंजनों के बारे में बताया गया है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं.
रागी डोसा
यह पारंपरिक डोसा का एक कुरकुरा और ग्लूटेन-फ्री वर्जन है. रागी के आटे को चावल के आटे, दही और मसालों के साथ मिलाकर कुरकुरा होने तक पकाया जाता है.
रागी मुड्डे (रागी बॉल्स)
यह कर्नाटक का एक पारंपरिक व्यंजन है. इसे बनाने के लिए रागी के आटे को उबलते हुए पानी में पकाया जाता है और घनी, नरम गेंदों का आकार दिया जाता है, जिसे आमतौर पर घी और स्वादिष्ट दाल की ग्रेवी या सारू के साथ खाया जाता है.
रागी रोटी
यह एक पौष्टिक रोटी होती है. रागी के आटे को बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च, जीरा और ताजे सौंफ के साथ गूंथकर, चपटा करके तवे पर सेका जाता है.
रागी इडली
रागी इडली एक भाप में पकाया हुआ, मुलायम और आसानी से पचने वाला व्यंजन है. रागी के आटे को आमतौर पर रवा(सूजी), दही और तड़के के साथ मिलाकर भाप में पकाया जाता है.
रागी चिल्ला
रागी के आटे का बैटर मिलाकर उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं. उसके बाद घोल को तवे पर फैलाकर दोनों साइड से पका लें. हरी चटनी के साथ सर्व करें।