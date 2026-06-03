रागी से बनने वाले 5 healthy food items, पोषण का खजाना हैं ये व्यंजन, देखें list

रागी (फिंगर मिलेट) एक अत्यंत पौष्टिक, ग्लूटेन-मुक्त अनाज है जो कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है. यह कर्नाटक और दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में बनने वाला एक प्रमुख आहार है. इन दिनों ज्यादातर nutritionist और डाइटीशियन भी रागी से बने व्यंजनों को अपने भोजन में शामिल करने की सलाह देते हैं. यहां रागी से बनने वाले कुछ व्यंजनों के बारे में बताया गया है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं.