Healthy Breakfast: सुबह के समय करें ये 5 हेल्दी नाश्ता, दिन भर एनर्जेटिक रहेगा शरीर
Healthy Breakfast: सुबह का नाश्ता दिन के लिए काफी जरूरी होता है. ये शरीर को काफी एनर्जी देता है. सही भोजन लेने से मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. जानें 7 हेल्दी और पौष्टिक नाश्ते के ऑप्शन जो आपका दिन बनाएंगे फुल ऑफ एनर्जी.
नाश्ता न छोड़ें
सुबह जल्दी में अक्सर लोग नाश्ता छोड़ देते हैं. लेकिन ये दिन की पहली एनर्जी है. नाश्ता ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, रक्त शर्करा को बैलेंस करता है, शरीर को पोषण देता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है.
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन चुनें
हर भोजन समान लाभ नहीं देता. ऐसे भोजन चुनें जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स हों. प्रोटीन खाने से ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है.
अंडा
अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, 75 कैलोरी और 5 ग्राम हेल्दी फैट्स होते हैं. इसमें बी विटामिन और कोलीन भी होता है, जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है. अंडा लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और एनर्जी बनाए रखता है.
ओटमील
ओटमील बिना चीनी वाला नाश्ता चुनें. इसमें पूरे अनाज के कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और फैट होता है. इसे नट्स, बीज और फ्रूट्स डालकर और पौष्टिक बनाया जा सकता है.
ग्रीक योगर्ट
अगर समय कम है तो ग्रीक योगर्ट चुनें. इसमें प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को ठीक रखते हैं. इसमें नट्स, बीज या फ्रूट्स मिलाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता तैयार करें.
एवोकाडो
एवोकाडो में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं. इसे टोस्ट या स्मूदी में मिलाकर जल्दी और पौष्टिक नाश्ता बनाएं. स्क्रैम्बल्ड अंडे के साथ इसे खाने से पोषण दोगुना हो जाता है.
बादाम का बटर
बादाम का बटर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होता है, जो हृदय स्वास्थ्य और रक्त शर्करा संतुलन के लिए अच्छा है. 2 चम्मच में 3.3 ग्राम फाइबर और 6.7 ग्राम प्रोटीन होता है. इसे स्मूदी या ओटमील में मिलाकर लें, लेकिन बिना चीनी या ट्रांस फैट वाला चुनें.