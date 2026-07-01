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भारत में मैच खेलने आए, लेकिन दुल्हन लेकर लौटे… दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जो भारतीय हसीनाओं पर हार बैठे दिल

Cricketers Who Married Indian Women: कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है. क्रिकेट की दुनिया में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब दूसरे देश में खेलने गए क्रिकेटर्स वहां की हसीनाओं पर अपना दिल हार बैठे. आपको इसके कई उदाहरण भारत में ही देखने को मिल जाएंगे. दुनिया के कई विदेशी क्रिकेटर्स भारत में मैच खेलने आए और उन्हें भारतीय महिला से प्यार हो गया. ऐसे में आज हम आपको उन 5 विदेशी खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारतीय महिलाओं के प्यार में अपना दिल हार बैठे और फिर बाद में शादी भी रचाई. देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: July 1, 2026 12:34:04 PM IST

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मुथैया मुरलीधरन और उनकी वाइफ. - Photo Gallery
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मुथैया मुरलीधरन

श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन भी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ गए थे. मुथैया मुरलीधरन ने साल 2005 में चेन्नई की रहने वाली मधिमलार राममूर्ति से पारंपरिक तमिल तरीके से शादी रचाई. मधिमलार राममूर्ति एक सम्मानित परिवार से आती हैं. मुथैया मुरलीधरन और मधिमलार राममूर्ति की शादी में तमिल और श्रीलंकाई परंपराओं का खूबसूरत संगम देखने को मिला.

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ग्लेन मैक्सवेल

इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी शामिल है. अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट के मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले ग्लेन मैक्सवेल भारतीय सुंदरी विनी रमन के प्यार में अपना दिल हार बैठे. विनी रमन पेशे से एक भारतीय डॉक्टर हैं, जिनका जन्म तमिल परिवार परिवार में हुआ था. साल 2022 में ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन ने तमिल और ऑस्ट्रेलिया परंपराओं से शादी रचाई.

शॉन टेट और माशूम सिंघा. - Photo Gallery
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शॉन टेट

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट को आईपीएल के दौरान भारत में अपना प्यार मिला. उन्होंने साल 2014 में भारतीय मॉडल और अभिनेत्री माशूम सिंघा से शादी की. उन दोनों की मुलाकात साल 2010 के आईपीएल के दौरान हुई थी, जब शॉन टेट राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे.

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शोएब मलिक

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा खेल जगत की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रहे. उन दोनों की पहली मुलाकात साल 2003 में दिल्ली के एक जिम में हुई थी. साल 2010 में कपल ने हैदराबाद में शादी रचाई थी. हालांकि 14 साल बाद 2024 में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया.

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हसन अली

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली भी इस लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने साल 2019 में हरियाणा की रहने वाली शमिया आरजू से शादी रचाई थी. उन दोनों की मुलाकात दुबई में हुई थी. शामिया आरजू दुबई में एयरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थीं. उनका रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. इसके बाद उन्होंने शादी कर ली.

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