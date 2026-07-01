भारत में मैच खेलने आए, लेकिन दुल्हन लेकर लौटे… दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जो भारतीय हसीनाओं पर हार बैठे दिल

Cricketers Who Married Indian Women: कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है. क्रिकेट की दुनिया में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब दूसरे देश में खेलने गए क्रिकेटर्स वहां की हसीनाओं पर अपना दिल हार बैठे. आपको इसके कई उदाहरण भारत में ही देखने को मिल जाएंगे. दुनिया के कई विदेशी क्रिकेटर्स भारत में मैच खेलने आए और उन्हें भारतीय महिला से प्यार हो गया. ऐसे में आज हम आपको उन 5 विदेशी खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो भारतीय महिलाओं के प्यार में अपना दिल हार बैठे और फिर बाद में शादी भी रचाई. देखें लिस्ट…