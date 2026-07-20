5 फ्लॉप भारतीय खिलाड़ी अगले वनडे में टीम से होंगे बाहर? जीरो पर आउट होने वाले इस ऑलराउंडर का करियर भी दांव पर!

5 फ्लॉप भारतीय खिलाड़ी अगले वनडे में टीम से होंगे बाहर? जीरो पर आउट होने वाले इस ऑलराउंडर का करियर भी दांव पर!
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हार ने भारतीय क्रिकेट टीम की कई बड़ी कमियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है. इस सीरीज़ में मौका पाने वाले कई युवा और बैकअप खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव और विदेशों में मुश्किल हालात के आगे पूरी तरह से घबराए हुए दिखे. चाहे लॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा रन लुटाना हो या बल्लेबाजों का कोई खास असर न छोड़ पाना, टीम का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया. लगातार खराब प्रदर्शन और फिटनेस की समस्याओं को देखते हुए, सेलेक्टर अब भविष्य की रणनीतियों को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाने वाले हैं. नतीजतन, यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रदर्शन के मानकों पर खरे न उतरने वाले पांच खिलाड़ियों को वनडे टीम से बाहर कर दिया जाएगा. अब हम इन पांच खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे.
प्रिंस यादव
हर्षित राणा की जगह टीम में शामिल किए गए प्रिंस यादव, जब मैदान पर खुद को साबित करने के लिए उतरे तो काफ़ी महंगे साबित हुए. अपने एकमात्र मैच में 10 ओवर की गेंदबाज़ी में 79 रन लुटाने और कोई खास असर न छोड़ पाने से यह साफ़ हो गया कि वह इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरी लय और कंट्रोल हासिल नहीं कर पाए.
गुरनूर बरार
गुरनूर बरार के लिए यह सीरीज़ मिली-जुली रही, लेकिन इसका अंत बहुत निराशाजनक रहा. तीन मैचों में चार विकेट लेने और 26 रन बनाने के बावजूद, लॉर्ड्स में हुए निर्णायक मुकाबले में उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 10 ओवरों में 97 रन लुटाए, जो इस मशहूर मैदान पर वनडे इतिहास का सबसे महंगा स्पेल था.
वॉशिंगटन सुंदर
वॉशिंगटन सुंदर का दौरा प्रदर्शन और फिटनेस, दोनों ही मामलों में बेहद निराशाजनक रहा. वह बल्ले से कोई खास योगदान नहीं दे पाए और न ही गेंद से कोई असर छोड़ पाए. इसके अलावा, सीरीज़ के दौरान चोटिल होने से उनकी फिटनेस पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. बार-बार चोटिल होने और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के कारण, उनका टीम से बाहर होना तय लग रहा है.
ईशान किशन
केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किए गए ईशान किशन को जब दो मैचों में खेलने का मौका मिला, तो वह बुरी तरह नाकाम रहे. दोनों मैचों में वह कुल मिलाकर सिर्फ़ 15 रन ही बना पाए, जो उनकी काबिलियत के हिसाब से बहुत कम है. टॉप और मिडिल ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले ईशान के इस फीके प्रदर्शन के कारण भविष्य के दौरों के लिए उनके चयन की संभावना खत्म हो सकती है.
शिवम दुबे
सीरीज़ के पहले दो मैचों में खेलने का मौका पाने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे अपनी काबिलियत साबित करने में नाकाम रहे. हालांकि उन्होंने किफायती गेंदबाजी की—12 ओवरों में 4.92 की इकॉनमी रेट से दो विकेट लिए, लेकिन टीम को उनसे जिस आक्रामक बल्लेबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद थी, वह देखने को नहीं मिला. खराब परफ़ॉर्मेंस और कोई रन न बना पाने की वजह से, ODI टीम में उनकी जगह पर बुरा असर पड़ सकता है.