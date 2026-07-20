5 फ्लॉप भारतीय खिलाड़ी अगले वनडे में टीम से होंगे बाहर? जीरो पर आउट होने वाले इस ऑलराउंडर का करियर भी दांव पर!

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हार ने भारतीय क्रिकेट टीम की कई बड़ी कमियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है. इस सीरीज़ में मौका पाने वाले कई युवा और बैकअप खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के दबाव और विदेशों में मुश्किल हालात के आगे पूरी तरह से घबराए हुए दिखे. चाहे लॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा रन लुटाना हो या बल्लेबाजों का कोई खास असर न छोड़ पाना, टीम का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया. लगातार खराब प्रदर्शन और फिटनेस की समस्याओं को देखते हुए, सेलेक्टर अब भविष्य की रणनीतियों को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाने वाले हैं. नतीजतन, यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रदर्शन के मानकों पर खरे न उतरने वाले पांच खिलाड़ियों को वनडे टीम से बाहर कर दिया जाएगा. अब हम इन पांच खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे.