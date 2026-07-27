जिम्बाब्वे दौरे पर फ्लॉप, अब टीम इंडिया से बाहर होंगे ये 5 खिलाड़ी, गंभीर-अगरकर लेंगे फैसला!
Team India Flop Players: भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से हरा दिया. इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने काफी निराश किया. ऐसे में इन खिलाड़ियों को भारत की अगली टी20 सीरीज में शायद ही मौका मिल पाएगा. भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर और हेड कोच इन खिलाड़ियों को अगले दौरे से बाहर कर सकते हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…
सूर्यांश शेडगे
भारतीय ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने आयरलैंड में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अभी तक उन्हें 3 मैच खेलने को मिले हैं, लेकिन वह अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी से कोई छाप नहीं छोड़ पाए हैं. उन्होंने 2 पारियों में सिर्फ 8 रन बनाए हैं, जबकि 3 पारियों में कोई भी विकेट नहीं ले पाए हैं. ऐसे में उन्हें अगली सीरीज से भारतीय टीम से बाहर किया जा सकता है.
अशोक शर्मा
इस लिस्ट में दूसरा नाम भारतीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा का है. बुमराह और अर्शदीप जैसे स्टार खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में अशोक शर्मा को मौका मिला था, लेकिन वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच खेले, लेकिन सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए. वहीं, उनके साथ गेंदबाज मयंक यादव और यश ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन किया.
रवि बिश्नोई
भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई को वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने की वजह से जिम्बाब्वे दौरे पर मौका मिला था. उन्होंने इस दौरे पर 3 मैच खेले, जिसमें 3 विकेट चटकाए. उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखने के लिए ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे सिलेक्टर्स उन्हें बाहर न कर सकें. ऐसे में वरुण चक्रवर्ती की वापसी होने पर रवि बिश्नोई को बाहर किया जा सकता है.
शिवम दुबे
भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. शिवम दुबे बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उन्होंने पहले आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर निराश किया. इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टी20 मैचों में सिर्फ 6 रन बनाए. ऐसे में नीतीश रेड्डी के फिट होने के बाद शिवम दुबे को टीम से बाहर किया जा सकता है.
प्रभसिमरन सिंह
इस लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह का नाम भी शामिल है. हालांकि उन्होंने जिम्बाब्वे सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन अब उनकी स्क्वाड में वापसी बेहद मुश्किल है. संजू सैमसन की वापसी होते ही प्रभसिमरन को स्क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा.