जिम्बाब्वे दौरे पर फ्लॉप, अब टीम इंडिया से बाहर होंगे ये 5 खिलाड़ी, गंभीर-अगरकर लेंगे फैसला!

Team India Flop Players: भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से हरा दिया. इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने काफी निराश किया. ऐसे में इन खिलाड़ियों को भारत की अगली टी20 सीरीज में शायद ही मौका मिल पाएगा. भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर और हेड कोच इन खिलाड़ियों को अगले दौरे से बाहर कर सकते हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…