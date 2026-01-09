Bhojpuri Actress: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा से जुड़ी अनसुनी बातें, जिसकी UP के होटल में मिली थी लाश

Aakanksha Dubey: आकांक्षा दुबे! जो एक मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस थीं. उस दौरान भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था जब, आकांक्षा दुबे वाराणसी के सारनाथ इलाके के एक होटल के कमरे में मिलीं, जहां वो कथित तौर पर एक शूट का हिस्सा थीं. भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार, 26 मार्च 2023 को वाराणसी में आत्महत्या कर ली. दरअसल, वो सारनाथ में अपने होटल के कमरे में मृत पाई गईं, जहां वो कथित तौर पर एक शूट का हिस्सा थीं. आकांक्षा का जन्म 21 अक्टूबर, 1997 को मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर छोटे डांसिंग और एक्टिंग वीडियो शेयर करके की थी. मृत पाए जाने से कुछ घंटे पहले, एक्ट्रेस ने शनिवार शाम को अपने डांस का एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया था. इतना ही नहीं, वो पवन सिंह और शिल्पी राज के गाए गाने ‘ये आरा कभी हारा नहीं है’ के एक म्यूजिक वीडियो का हिस्सा थीं. वहीं आज हम आपको इनसे जुड़ी कई अनसुनी बातें बताने वाले हैं.