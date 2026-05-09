काला हो गया है गैस का बर्नर? 5 तरीके से शीशे सा चमकाएं, नए जैसा लगेगा लुक

Gas Burner Cleaning Tips: किचन में साफ-सफाई रखना हर महिला की पहली जरूरत और पसंद होती है. इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं. हालांकि इसके बावजूद कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसे ज्यादा साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. इनमें तवा और कड़ाही के साथ ही गैस का बर्नर भी है. गैस का बर्नर खाना बनाने के बाद काफी काला हो जाता है, जिसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है. आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप किचन के बर्नर को आसानी से साफ कर सकेंगे.