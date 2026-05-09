काला हो गया है गैस का बर्नर? 5 तरीके से शीशे सा चमकाएं, नए जैसा लगेगा लुक
Gas Burner Cleaning Tips: किचन में साफ-सफाई रखना हर महिला की पहली जरूरत और पसंद होती है. इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं. हालांकि इसके बावजूद कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिसे ज्यादा साफ करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है. इनमें तवा और कड़ाही के साथ ही गैस का बर्नर भी है. गैस का बर्नर खाना बनाने के बाद काफी काला हो जाता है, जिसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है. आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप किचन के बर्नर को आसानी से साफ कर सकेंगे.
फ्रूट सॉल्ट से साफ करें बर्नर
गैस के बर्नर को साफ करने के लिए आपको एक कटोरी में गर्म पानी लेना है और उसमें 1 पैकेट फ्रूट सॉल्ट डालें. फ्रूट सॉल्ट की जगह आप इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें नींबू का रस और लिक्विड वाला डिशवॉश मिलाएं. इस पानी के मिश्रण को गैस के बर्नर पर डालकर ब्रश से रगड़ें और सादे पानी से धो लें.
नींबू से साफ करें गैस बर्नर
गैस के बर्नर को साफ करने में नींबू भी काफी असरदार होता है. आपको रात में गर्म पानी में बर्नर को भिगोकर छोड़ देना. अगली सुबह नींबू में सादा नमक लगाकर बर्नर पर धीरे-धीरे रगड़ें. कुछ देर बाद ये आपको थोड़ा साफ नजर आने लगेगा. 15-20 मिनट तक बर्नर को नींबू से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें.
विनेगर से साफ करें गैस बर्नर
बर्नर के कालेपन को हटाने के लिए विनेगर भी एक बेस्ट ऑप्शन है. सबसे पहले आधा कप पानी में आधा कप विनेगर अच्छी तरह से मिलाना है. अब इसमें बर्नर को 10 मिनट तक डुबाकर छोड़ना है. अब बर्नर को बाहर निकालकर ब्रश से रगड़ना है और फिर साफ पानी से धो लें.
एंटासिड पाउडर से साफ करें गैस बर्नर
एंटासिड पाउडर पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है. ये गैस के बर्नर को साफ करने में भी असरदार है. नींबू का रस गर्म पानी में मिलाएं और उसमें एंटासिड पाउडर भी डालना है. इस मिश्रण में गैस के बर्नर को डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसे स्पॉन्ज और ब्रश से रब करें. आपका बर्नर एकदम साफ हो जाएगा.
बेकिंग पाउडर से साफ करें गैस बर्नर
बेकिंग सोडा से भी गैस बर्नर साफ किया जा सकता है. आपको गर्म पानी में 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और सही से मिक्स कर लें. इस पानी में बर्नर को डालकर रातभर के लिए छोड़ दें. इसके बाद इसे सादे पानी से धो लें.