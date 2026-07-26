हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा!

Easy Indian Kitchen Hacks: एक इंडियन किचन में दूध, दही, पनीर, मक्खन और घी के बिना तो जैसे खाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती. हर घर में इनका रोजाना इस्तेमाल होता है. लेकिन अक्सर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से दूध फट जाता है, दही ठीक से नहीं जमती या फिर घर का बना पनीर बिल्कुल रबर जैसा सख्त हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, आसान भाषा में कहें को किचन हैक्स लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और खाने की बर्बादी को भी रोक सकते हैं. आइए जानते हैं इन कमाल के टिप्स के बारे में-