  • Home>
  • Gallery»
  • हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा!

हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा!

Easy Indian Kitchen Hacks: एक इंडियन किचन में दूध, दही, पनीर, मक्खन और घी के बिना तो जैसे खाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती. हर घर में इनका रोजाना इस्तेमाल होता है. लेकिन अक्सर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से दूध फट जाता है, दही ठीक से नहीं जमती या फिर घर का बना पनीर बिल्कुल रबर जैसा सख्त हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे, आसान भाषा में कहें को किचन हैक्स लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और खाने की बर्बादी को भी रोक सकते हैं. आइए जानते हैं इन कमाल के टिप्स के बारे में-


By: Kajal Jain | Published: July 26, 2026 3:12:16 PM IST

Follow us on
Google News
दूध को फटने से बचाने का आसान तरीका - Photo Gallery
1/5

1. दूध को फटने से बचाने का आसान तरीका

अक्सर तेज आंच पर दूध उबालने से या उसमें गलती से नींबू का रस या कोई खट्टी चीज पड़ जाने से दूध फट जाता है. इस नुकसान से बचने के लिए दूध को हमेशा धीमी या मीडियम आंच पर ही उबालें. अगर आपको दूध में नींबू का रस या दही मिलाना ही है, तो पहले गैस की आंच बंद कर दें और दूध के थोड़ा ठंडा होने पर ही उसे मिलाएं. इससे दूध का स्वाद और टेक्सचर दोनों अच्छे बनते हैं.

You Might Be Interested In
मलाईदार और गाढ़ी दही जमाने का सीक्रेट - Photo Gallery
2/5

2. मलाईदार और गाढ़ी दही जमाने का सीक्रेट

कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी घर में परफेक्ट दही नहीं जमती. इसके पीछे की वजह है दूध का तापमान. दही जमाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध न तो बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और न ही पूरी तरह ठंडा. गुनगुने दूध में 1-2 चम्मच ताजी दही मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. अब बर्तन को ढककर किसी गर्म जगह पर 6 से 8 घंटे के लिए रख दें. फिर बिल्कुल बाजार जैसी मलाईदार और गाढ़ी दही तैयार हो जाएगी.

पनीर को 5 दिन तक ताजा और सॉफ्ट रखने की ट्रिक - Photo Gallery
3/5

3. स्पॉन्जी और मुलायम पनीर बनाने का तरीका

घर पर पनीर बनाते वक्त अक्सर लोग सारा पानी निकालने के लिए उसे बहुत जोर से निचोड़ देते हैं. ऐसा करने से पनीर कड़क और च्यूई हो जाता है. पनीर से पानी निकालते वक्त उसे हल्के हाथ से दबाएं. इसके बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगोकर रख दें. यह छोटा सा तरीका आपके पनीर को एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देगा, जो सब्जी में जाते ही मुंह में घुल जाएगा.

You Might Be Interested In
पनीर को 5 दिन तक ताजा और सॉफ्ट रखने की ट्रिक - Photo Gallery
4/5

4. पनीर को 5 दिन तक ताजा और सॉफ्ट रखने की ट्रिक

गलत तरीके से रखने पर पनीर बहुत जल्दी सूख जाता है और अपनी नमी खो देता है. पनीर को लंबे समय तक फ्रेश रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे किसी डिब्बे में साफ पानी में डुबोकर फ्रिज में रख दें. बस इस बात का ध्यान रखें कि हर दिन इसका पानी बदलते रहें. ऐसा करने से आपका पनीर 4 से 5 दिनों तक बिल्कुल ताजा और नरम बना रहेगा.

You Might Be Interested In
असली खुशबूदार देसी घी बनाने और स्टोर करने का सही तरीका - Photo Gallery
5/5

5. असली खुशबूदार देसी घी बनाने और स्टोर करने का सही तरीका

घर पर एकदम शुद्ध और खुशबूदार घी बनाने के लिए मक्खन को हमेशा धीमी आंच पर पकाना चाहिए. इसके लिए सबसे पहले मक्खन को पैन में डालकर धीमी आंच पर पिघलने दें. जब यह सुनहरे रंग का हो जाए और इसमें से सोंधी-सोंधी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. अब इसे छानकर एक साफ कांच के जार में भर लें. कांच के बर्तन में रखने से घी लंबे समय तक फ्रेश और खुशबूदार बना रहता है.

Tags:
Dairy-based foodskitchen hackslifestyle news
हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा! - Photo Gallery
हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा! - Photo Gallery
हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा! - Photo Gallery
हमेशा सॉफ्ट रहेगा पनीर और जमेगी मलाईदार दही… बड़े काम के हैं 5 Kitchen Hacks; कुकिंग में आजमाने पर नहीं खपेगा रसोई में ज्यादा समय और बचेगा पैसा! - Photo Gallery