करोड़ों के मालिक थे ये 5 दिग्गज क्रिकेटर्स, रातों-रात हुए कंगाल; एक को तो मांगनी पड़ी भीख, दर्दनाक है कहानी!

क्रिस कैर्न्स: ट्रक धोने तक की आ गई थी नौबत

न्यूजीलैंड के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस कैर्न्स ने महज 19 साल की उम्र में डेब्यू किया था. साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के मुंह से जीत छीनने वाले कैर्न्स ही थे. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 62 टेस्ट और 215 वनडे खेलकर 8,000 से ज्यादा रन बनाए और कई विकेट चटकाए. 2004 में टेस्ट और 2006 में वनडे से संन्यास लेने के बाद उन्होंने भारी वाहनों (ट्रकों) का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और भारी घाटा हुआ. इसके बाद वे भी ICL से जुड़े, पर वहां उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए.



आर्थिक तंगी इस कदर हावी हुई कि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए ट्रक धोने और बस स्टैंड साफ करने जैसे काम भी करने पड़े. कैर्न्स की जिंदगी में दुखों का पहाड़ यहीं नहीं रुका; हाल के सालों में उन्हें हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा और फिर वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ गए.