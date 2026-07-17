करोड़ों के मालिक थे ये 5 दिग्गज क्रिकेटर्स, रातों-रात हुए कंगाल; एक को तो मांगनी पड़ी भीख, दर्दनाक है कहानी!

करोड़ों के मालिक थे ये 5 दिग्गज क्रिकेटर्स, रातों-रात हुए कंगाल; एक को तो मांगनी पड़ी भीख, दर्दनाक है कहानी!
5 Cricketers who went from riches to rags: क्रिकेट का खेल सिर्फ नाम और शोहरत ही नहीं, बल्कि बेशुमार दौलत भी लाता है. मैदान पर खेली गई एक मैच-जिताऊ पारी किसी खिलाड़ी की किस्मत रातों-रात बदल सकती है, उसे स्टार बना सकती है और बैंक बैलेंस को आसमान पर पहुंचा सकती है. भारत जैसे देश में तो क्रिकेट सबसे अमीर खेल है ही, साथ ही ‘बिग थ्री’ (भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाड़ियों की कमाई भी करोड़ों में होती है.
आपने ऐसे कई क्रिकेटरों की कहानियां सुनी होंगी जो रातों-रात फर्श से अर्श पर पहुंच गए. लेकिन क्या आप उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जो अपने सुनहरे दिनों में तो लाखों-करोड़ों में खेलते थे, पर रिटायरमेंट के बाद देखते ही देखते पाई-पाई को मोहताज हो गए? चलिए, आज आपको रूबरू कराते हैं उन क्रिकेटरों से जिनकी जिंदगी में ‘अर्श से फर्श’ तक का सफर पलक झपकते ही तय हो गया.
क्रिस कैर्न्स: ट्रक धोने तक की आ गई थी नौबत
न्यूजीलैंड के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस कैर्न्स ने महज 19 साल की उम्र में डेब्यू किया था. साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के मुंह से जीत छीनने वाले कैर्न्स ही थे. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 62 टेस्ट और 215 वनडे खेलकर 8,000 से ज्यादा रन बनाए और कई विकेट चटकाए. 2004 में टेस्ट और 2006 में वनडे से संन्यास लेने के बाद उन्होंने भारी वाहनों (ट्रकों) का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और भारी घाटा हुआ. इसके बाद वे भी ICL से जुड़े, पर वहां उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए.
आर्थिक तंगी इस कदर हावी हुई कि उन्हें अपने परिवार का पेट पालने के लिए ट्रक धोने और बस स्टैंड साफ करने जैसे काम भी करने पड़े. कैर्न्स की जिंदगी में दुखों का पहाड़ यहीं नहीं रुका; हाल के सालों में उन्हें हार्ट सर्जरी करानी पड़ी, पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा और फिर वे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ गए.
अर्शद खान: कभी ली थी सचिन की विकेट, फिर चलानी पड़ी टैक्सी
इस फेहरिस्त में पहला नाम आता है पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर अर्शद खान का. अर्शद ने पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट और 58 वनडे मैच खेले. साल 2006 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद वे बागी लीग 'इंडियन क्रिकेट लीग' (ICL) से जुड़ गए, जिसके बाद उनका करियर और आर्थिक स्थिति दोनों पटरी से उतर गए. तंगहाली इस कदर बढ़ी कि उन्हें अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, जहां घर चलाने के लिए उन्होंने कई सालों तक सिडनी की सड़कों पर टैक्सी चलाई. हालांकि, साल 2020 में उनकी किस्मत ने फिर पलटी मारी और उन्हें पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया.
एडम हॉलिओके: मंदी ने छीना सब कुछ, लड़नी पड़ी MMA की जंग
इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एडम हॉलिओके ने 1996 में वनडे और 1997 में टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट और 35 वनडे खेले. जब उनका करियर अच्छा चल रहा था, तभी 2002 में एक कार हादसे में उनके बड़े भाई की मौत हो गई, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया. 2007 में क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाला. लेकिन 2008 की वैश्विक मंदी में उनका पूरा बिजनेस डूब गया और 2011 में उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा. दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए उन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) की फाइट्स में हिस्सा लेना शुरू किया. बाद में, वे अफगानिस्तान की स्थानीय टी20 लीग में कोचिंग देने भी गए.
मैथ्यू सिंकलेर: डेब्यू पर डबल सेंचुरी, फिर पाई-पाई को मोहताज
न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू सिंकलेर अपने दौर के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में ही शानदार दोहरा शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी. हालांकि, खराब फॉर्म के चलते वे टीम के अंदर-बाहर होते रहे. 2013 में संन्यास लेने से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 33 टेस्ट और 54 वनडे खेले. क्रिकेट छोड़ने के बाद सिंकलेर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई. घर का खर्च चलाने के लिए उन्होंने लंबे समय तक छोटी-मोटी नौकरियां कीं और आखिरकार गुजारे के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करना शुरू किया.
जनार्दन नवले: भारत का पहला विकेटकीपर, जो गुमनामी और गरीबी में दुनिया छोड़ गया
भारत के पहले टेस्ट विकेटकीपर और ओपनर जनार्दन नवले (ज्ञानोबा) का जन्म 7 दिसंबर 1902 को हुआ था. 1932 के ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट में पहली गेंद खेलने वाले नवले की विकेटकीपिंग की तारीफ दिग्गज जैक हॉब्स ने भी की थी. मात्र 2 टेस्ट खेलने वाले इस महान खिलाड़ी का आखिरी समय घनघोर तंगी में गुजरा. उन्होंने शुगर मिल में गार्ड की नौकरी की और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि अंतिम दिनों में वो हाईवे पर भीख मांगने को मजबूर हो गए थे इसके बाद 1979 में गुमनामी में उनका निधन हो गया.